Stock Market Prediction for Tomorrow: क्या कल Sensex-Nifty में हो सकती है मुनाफावसूली? एक्सपर्ट ने बताए खास लेवल

Sensex Nifty Prediction for Tomorrow 03 November 2026: भारतीय शेयर बाजर में दिवाली वीक की शुरुआत शानदार हरे निशान पर हुई है। आज शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ बंद हुए। इस तेजी में रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयरों का बड़ा योगदान रहा, जिसमें 11.60% की उछाल दर्ज की गई। अब निवेशकों का सवाल है कि क्या कल 3 नवंबर को भी मार्केट में तेजी जारी रहेगी। आइए जानते हैं मंगलवार के लिए शेयर बाजार में एक्सपर्ट की राय क्या है।
सेंसेक्स ने सोमवार को मजबूत शुरुआत की और पूरे कारोबारी सत्र में खरीदारी का माहौल बना रहा। इंडेक्स 75,178.24 पर खुला और बीच में 74,978.12 के निचले स्तर तक गया, लेकिन वहां से शानदार रिकवरी करते हुए 75,692.78 के हाई को छूते हुए वहीं पर क्लोज हुआ। तकनीकी नजरिए से देखें, तो सेंसेक्स का रुख सकारात्मक बना हुआ है।
इंडेक्स अपने 20-दिन और 50-दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है।हालांकि, सेंसेक्स का RSI 73 पर पहुंच गया है, जो बताता है कि बाजार में तेजी के बाद कुछ मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है।मंगलवार के लिए Univest के एसोसिएट डायरेक्टर Kunal Singla ने सेंसेक्स के 75,000 और 76,000 के स्ट्राइक स्तरों पर नजर रखने की सलाह दी है।
निफ्टी ने भी सोमवार को तूफानी तेजी देखने को मिली। आज इंडेक्स 23,440.80 पर बंद हुआ, जिसमें 1.68% की बढ़त दर्ज की गई। SAMCO Securities के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट ओम मेहरा के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 11.60% की तेजी ने निफ्टी को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई। तकनीकी तौर पर निफ्टी अब अपने 20 SMA और 50 SMA के ऊपर कारोबार कर रहा है। इंडेक्स ने 23,170 के 38.2% Fibonacci Retracement स्तर को भी पार कर लिया है। निफ्टी का RSI बढ़कर 61 पर पहुंच गया है, जो बाजार में खरीदारी की मजबूती का संकेत देता है। बाजार में तेजी के बावजूद निवेशकों को अगले सत्र में सावधानी बरतने की जरूरत होगी।
|इंडेक्स
|क्लोजिंग स्तर
|सपोर्ट (Support)
|रेजिस्टेंस (Resistance)
|सेंसेक्स (Sensex)
|75,692.78
|75,500, 75,000, 74,978
|76,000, 76,132, 76,500
|निफ्टी (Nifty)
|23,440.80
|23,200, 23,000
|23,550, 23,700
सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार की तेजी ने बाजार के माहौल को सकारात्मक बनाया है। हालांकि, सेंसेक्स का RSI 73 पर पहुंचना बताता है कि तेजी के बाद बाजार में कुछ ठहराव या मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है। इसलिए कल निवेशकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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