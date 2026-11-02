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Stock Market Prediction for Tomorrow: क्या कल Sensex-Nifty में हो सकती है मुनाफावसूली? एक्सपर्ट ने बताए खास लेवल

दिवाली सप्ताह की शुरुआत शेयर बाजार में शानदार तेजी के साथ हुई। सेंसेक्स 75,692.78 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 1.68% चढ़कर 23,440.80 पर पहुंचा। तकनीकी संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन सेंसेक्स का ऊंचा RSI मुनाफावसूली का संकेत देता है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड2 Nov 2026, 06:38 PM IST
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क्या कल मार्केट में आ सकती है मुनाफावसूली?
क्या कल मार्केट में आ सकती है मुनाफावसूली?(AI generated image for representational purposes only)
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Sensex Nifty Prediction for Tomorrow 03 November 2026: भारतीय शेयर बाजर में दिवाली वीक की शुरुआत शानदार हरे निशान पर हुई है। आज शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ बंद हुए। इस तेजी में रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयरों का बड़ा योगदान रहा, जिसमें 11.60% की उछाल दर्ज की गई। अब निवेशकों का सवाल है कि क्या कल 3 नवंबर को भी मार्केट में तेजी जारी रहेगी। आइए जानते हैं मंगलवार के लिए शेयर बाजार में एक्सपर्ट की राय क्या है।

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सेंसेक्स के 76,000 के स्तर पर रहेगी नजर

सेंसेक्स ने सोमवार को मजबूत शुरुआत की और पूरे कारोबारी सत्र में खरीदारी का माहौल बना रहा। इंडेक्स 75,178.24 पर खुला और बीच में 74,978.12 के निचले स्तर तक गया, लेकिन वहां से शानदार रिकवरी करते हुए 75,692.78 के हाई को छूते हुए वहीं पर क्लोज हुआ। तकनीकी नजरिए से देखें, तो सेंसेक्स का रुख सकारात्मक बना हुआ है।

इंडेक्स अपने 20-दिन और 50-दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है।हालांकि, सेंसेक्स का RSI 73 पर पहुंच गया है, जो बताता है कि बाजार में तेजी के बाद कुछ मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है।मंगलवार के लिए Univest के एसोसिएट डायरेक्टर Kunal Singla ने सेंसेक्स के 75,000 और 76,000 के स्ट्राइक स्तरों पर नजर रखने की सलाह दी है।

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क्या 23,500 के पार टिकेगा निफ्टी?

निफ्टी ने भी सोमवार को तूफानी तेजी देखने को मिली। आज इंडेक्स 23,440.80 पर बंद हुआ, जिसमें 1.68% की बढ़त दर्ज की गई। SAMCO Securities के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट ओम मेहरा के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 11.60% की तेजी ने निफ्टी को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई। तकनीकी तौर पर निफ्टी अब अपने 20 SMA और 50 SMA के ऊपर कारोबार कर रहा है। इंडेक्स ने 23,170 के 38.2% Fibonacci Retracement स्तर को भी पार कर लिया है। निफ्टी का RSI बढ़कर 61 पर पहुंच गया है, जो बाजार में खरीदारी की मजबूती का संकेत देता है। बाजार में तेजी के बावजूद निवेशकों को अगले सत्र में सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

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मंगलवार 3 नवंबर के लिए निफ्टी सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस

इंडेक्सक्लोजिंग स्तरसपोर्ट (Support)रेजिस्टेंस (Resistance)
सेंसेक्स (Sensex)75,692.7875,500, 75,000, 74,97876,000, 76,132, 76,500
निफ्टी (Nifty)23,440.8023,200, 23,00023,550, 23,700

कल शेयर बाजार में क्या करें निवेशक?

सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार की तेजी ने बाजार के माहौल को सकारात्मक बनाया है। हालांकि, सेंसेक्स का RSI 73 पर पहुंचना बताता है कि तेजी के बाद बाजार में कुछ ठहराव या मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है। इसलिए कल निवेशकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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