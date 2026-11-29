Stock Market Prediction: नवंबर महीने में शेयर बाजार में तेजी का माहौल देखने को मिला है। ऐसे में निवेशकों ने उम्मीद जताई है कि दिसंबर का महीना भी कुछ ऐसा ही रह सकता है। लगातार दबाव झेलने के बाद निफ्टी 50 ने करीब चार हफ्ते में लगभग 15% की तेजी दर्ज की। विदेशी निवेशकों की वापसी और बाजार में खरीदारी बढ़ने से सेंसेक्स और निफ्टी अपने पुराने रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गए।

लेकिन महीने के आखिरी कारोबारी हफ्ते में तेजी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, बैंकिंग शेयरों में कमजोरी और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति से पहले निवेशकों की सतर्कता से बाजार पर दबाव बढ़ गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या निफ्टी 50 साल खत्म होने से पहले अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़कर नया शिखर बनाएगा या फिर निवेशकों को एक और उतार-चढ़ाव भरे दौर का सामना करना पड़ेगा?

रिकॉर्ड हाई से कितनी दूर है निफ्टी 50? 27 नवंबर 2026 को निफ्टी 50 25,607.20 पर बंद हुआ। इस हफ्ते इंडेक्स में 0.75% की गिरावट रही। वहीं, सेंसेक्स 0.69% फिसलकर 83,339.26 पर बंद हुआ। निफ्टी का पिछला रिकॉर्ड हाई जनवरी 2026 में 26,373.20 के स्तर पर बना था। यानी इंडेक्स को उस स्तर तक पहुंचने और पार करने के लिए अभी और तेजी आनी चाहिए। तकनीकी नजरिए से 25,900 से 26,100 का दायरा निफ्टी के लिए तत्काल बड़ी रुकावट है।

अगर अलग-अलग सेक्टर्स की व्यापक भागीदारी के साथ इंडेक्स इस दायरे के ऊपर टिका रहता है, तो एक नया रिकॉर्ड हाई बनने की संभावना मजबूत हो सकती है। हालांकि, अगर यह इस रेजिस्टेंस (रुकावट) को पार नहीं कर पाता है, तो बाजार कंसोलिडेशन (एक दायरे में उतार-चढ़ाव) के दौर में ही रह सकता है।

एंजेल वन में इक्विटी और डेरिवेटिव्स के टेक्निकल एनालिस्ट हितेश राठी ने कहा कि हाल ही में आई तेजी के बाद निफ्टी को 25,900–26,100 के रेजिस्टेंस दायरे को पार करने में मुश्किल आ रही है। उनका मानना ​​है कि जब तक खरीदार इस दायरे के ऊपर एक मजबूत ब्रेकआउट नहीं दे देते, तब तक बाजार में कंसोलिडेशन का दौर जारी रह सकता है।

राठी के अनुसार, 25,400–25,330 पर तत्काल सपोर्ट है। इसके बाद 25,150–25,050 पर एक मजबूत सपोर्ट जोन है। ऊपर की तरफ, 25,650–25,700 एक तत्काल बाधा है, जिसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस दायरा आता है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग में रिसर्च के SVP अजीत मिश्रा ने भी 26,000 के स्तर के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर बाजार इस स्तर के ऊपर टिका रहता है तो इससे मार्केट सेंटीमेंट में सुधार होगा। वहीं, मौजूदा बाजार ढांचे के हिसाब से 25,000–25,300 का जोन एक अहम सपोर्ट बना हुआ है।

दिसंबर में निफ्टी की दिशा तय करेंगे ये 5 बड़े ट्रिगर दिसंबर में बाजार की चाल केवल तकनीकी स्तरों से तय नहीं होगी। घरेलू आर्थिक फैसलों से लेकर वैश्विक संकेतों तक कई कारक निवेशकों की रणनीति बदल सकते हैं।

1. RBI की मौद्रिक नीति पर रहेगी सबसे बड़ी नजर दिसंबर के पहले हफ्ते में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक होगी। यह बैठक 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी और 4 दिसंबर को नीतिगत फैसला घोषित किया जाएगा। फिलहाल रेपो रेट 5.50% है। अगर केंद्रीय बैंक का रुख उम्मीद से अलग रहता है तो बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले दूसरे शेयरों में हलचल बढ़ सकती है। इसलिए दिसंबर के शुरुआती दिनों में आरबीआई का फैसला बाजार के लिए अहम संकेत होगा।

2. विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी रहेगी या थमेगी? नवंबर में भारतीय शेयर बाजार की वापसी के पीछे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी की बड़ी भूमिका रही है। नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब ₹1.30 लाख करोड़ की शुद्ध खरीदारी की। हालांकि, महीने के आखिरी सप्ताह में उनकी खरीदारी की रफ्तार धीमी हुई। 23 से 27 नवंबर के बीच विदेशी निवेशकों ने करीब ₹17,630 करोड़ के शेयर खरीदे।

इससे पहले वाले हफ्ते में यह आंकड़ा ₹32,647 करोड़ था। दूसरी तरफ, घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) इस हफ्ते शुद्ध खरीदार रहे। उन्होंने करीब ₹6,333 करोड़ के शेयर खरीदे। अगर विदेशी निवेशकों की खरीदारी फिर तेज होती है और घरेलू संस्थाएं भी बाजार को सहारा देती रहती हैं तो निफ्टी की तेजी को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। लेकिन विदेशी निवेशकों की खरीदारी में और कमी आई तो बाजार पर दबाव बढ़ सकता है।

3. कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं तो बाजार की मुश्किल बढ़ेगी भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने का असर देश के आयात बिल, महंगाई और रुपये पर पड़ सकता है। तेल महंगा होने से कंपनियों की लागत भी बढ़ सकती है। इससे कई उद्योगों के मुनाफे पर दबाव आने की आशंका रहती है।

दिसंबर में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े संकेतों पर निवेशकों की नजर रहेगी। अगर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आती है तो भारतीय शेयर बाजार को राहत मिल सकती है। इसके उलट, तेल की कीमतों में तेज उछाल से निवेशक सतर्क हो सकते हैं।

4. अमेरिकी फेडरल रिजर्व और वैश्विक बाजारों के संकेत अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता भी भारतीय बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती और महंगाई के दबाव के कारण निवेशक आगे की मौद्रिक नीति पर नजर रखेंगे। अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, बॉन्ड यील्ड और डॉलर की चाल वैश्विक निवेशकों के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं।

इसका असर उभरते बाजारों में आने वाले विदेशी निवेश पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों के मूल्यांकन और वैश्विक व्यापार शुल्क को लेकर अनिश्चितता भी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ा सकती है।

5. GDP, औद्योगिक उत्पादन और PMI के आंकड़े देंगे दिशा दिसंबर में निवेशक भारत के दूसरे तिमाही के GDP आंकड़ों, अक्टूबर के औद्योगिक उत्पादन, राजकोषीय आंकड़ों और चालू खाते से जुड़े आंकड़ों पर भी नजर रखेंगे। इसके साथ नवंबर के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI आंकड़े भी अहम होंगे। इनसे यह समझने में मदद मिलेगी कि देश की आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार कैसी है।

इसके अलावा बाजार में तेजी कितने सेक्टरों में फैली है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। अगर बैंकिंग, ऑटो और दूसरे बड़े शेयरों में खरीदारी आती है तो निफ्टी को ज्यादा मजबूत सहारा मिल सकता है। लेकिन तेजी कुछ चुनिंदा शेयरों तक सीमित रही तो रिकॉर्ड हाई तक पहुंचने की राह मुश्किल हो सकती है।