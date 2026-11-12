Stock Market Prediction Tomorrow 13 November: कल कल मार्केट में आएगी मुनाफावसूली? नोट करें निफ्टी-सेंसेक्स के लेवल

Stock Market Prediction Tomorrow 13 November: भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुख फिलहाल बना हुआ है। निफ्टी, बैंक निफ्टी से लेकर सेंसेक्स तक तीनों हरे निशान पर बंद हुए। हालांकि, आज ऊपरी स्तरों पर कुछ दबाव भी नजर आया। बाजार की चाल को लेकर SAMCO Securities के एनालिस्ट का मानना है कि फिलहाल टेक्निकल संकेत बुल्स यानी तेजी के पक्ष में हैं। खासकर निफ्टी में 24,500 के आसपास मजबूत सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। वहीं, बैंक निफ्टी में भी ऊंचे स्तरों पर पुट राइटिंग बढ़ने से तेजी की उम्मीद मजबूत हुई है।
अगर कल आप निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।SAMCO Securities के डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट नील पारेख के मुताबिक, निफ्टी का डेली और आवरली ट्रेंड अभी भी तेजी का संकेत दे रहा है। डेरिवेटिव डेटा पर नजर डालें तो 25,500 और 26,000 के स्तर पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट (Call OI) है। इससे इन स्तरों पर रेजिस्टेंस का संकेत मिलता है। वहीं, 24,000 और 24,500 पर सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट (Put OI) मौजूद है।वहीं निफ्टी का PCR 1.23 से घटकर 1.20 पर आ गया, जबकि इंडिया VIX गिरकर 16.60 पर पहुंच गया।
SAMCO Securities के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट ओम मेहरा के मुताबिक, निफ्टी का मोमेंटम अभी मजबूत बना हुआ है। निफ्टी के लिए 25,440 से 25,500 का दायरा तत्काल रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इंडेक्स इस स्तर को पार करता है तो आगे की तेजी पर नजर रहेगी।
Univest के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अंकित जायसवाल के मुताबिक, सेंसेक्स में तेजी का रुख बना हुआ है, लेकिन मौजूदा स्तरों पर सावधानी जरूरी है। इंडेक्स ने कारोबार के दौरान 82,325.61 का हाई बनाया, जबकि दिन का निचला स्तर 81,576.15 रहा। आखिर में सेंसेक्स 81,911.01 पर बंद हुआ।सेंसेक्स अपने 20 दिन, 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। हालांकि, डेली RSI करीब 96 पर पहुंच गया है, जो काफी मजबूत मोमेंटम के साथ ओवरबॉट स्थिति का भी संकेत देता है।
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