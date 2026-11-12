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Stock Market Prediction Tomorrow 13 November: कल कल मार्केट में आएगी मुनाफावसूली? नोट करें निफ्टी-सेंसेक्स के लेवल

Stock Market Prediction: भारतीय शेयर बाजार में तेजी कायम रही और सेंसेक्स, निफ्टी व बैंक निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। विश्लेषकों के मुताबिक निफ्टी में 24,500 के आसपास सपोर्ट और 25,440–25,500 पर रेजिस्टेंस है। सेंसेक्स का मोमेंटम मजबूत है, लेकिन ऊंचा RSI ओवरबॉट स्थिति और सावधानी का संकेत देता है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड12 Nov 2026, 08:02 PM IST
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कल कैसा रहेगा शेयर बाजार?
कल कैसा रहेगा शेयर बाजार?(AI generated image for representational purposes only)
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Stock Market Prediction Tomorrow 13 November: भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुख फिलहाल बना हुआ है। निफ्टी, बैंक निफ्टी से लेकर सेंसेक्स तक तीनों हरे निशान पर बंद हुए। हालांकि, आज ऊपरी स्तरों पर कुछ दबाव भी नजर आया। बाजार की चाल को लेकर SAMCO Securities के एनालिस्ट का मानना है कि फिलहाल टेक्निकल संकेत बुल्स यानी तेजी के पक्ष में हैं। खासकर निफ्टी में 24,500 के आसपास मजबूत सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। वहीं, बैंक निफ्टी में भी ऊंचे स्तरों पर पुट राइटिंग बढ़ने से तेजी की उम्मीद मजबूत हुई है।

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निफ्टी में 24,500 का स्तर अहम

अगर कल आप निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।SAMCO Securities के डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट नील पारेख के मुताबिक, निफ्टी का डेली और आवरली ट्रेंड अभी भी तेजी का संकेत दे रहा है। डेरिवेटिव डेटा पर नजर डालें तो 25,500 और 26,000 के स्तर पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट (Call OI) है। इससे इन स्तरों पर रेजिस्टेंस का संकेत मिलता है। वहीं, 24,000 और 24,500 पर सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट (Put OI) मौजूद है।वहीं निफ्टी का PCR 1.23 से घटकर 1.20 पर आ गया, जबकि इंडिया VIX गिरकर 16.60 पर पहुंच गया।

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निफ्टी के लिए कहां है सपोर्ट और रेजिस्टेंस?

SAMCO Securities के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट ओम मेहरा के मुताबिक, निफ्टी का मोमेंटम अभी मजबूत बना हुआ है। निफ्टी के लिए 25,440 से 25,500 का दायरा तत्काल रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इंडेक्स इस स्तर को पार करता है तो आगे की तेजी पर नजर रहेगी।

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निफ्टी के अहम स्तर:

  • सपोर्ट: 25,100 और 25,000
  • रेजिस्टेंस: 25,440 और 25,500

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क्या कल लाल निशान पर रहेगा सेंसेक्स?

Univest के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अंकित जायसवाल के मुताबिक, सेंसेक्स में तेजी का रुख बना हुआ है, लेकिन मौजूदा स्तरों पर सावधानी जरूरी है। इंडेक्स ने कारोबार के दौरान 82,325.61 का हाई बनाया, जबकि दिन का निचला स्तर 81,576.15 रहा। आखिर में सेंसेक्स 81,911.01 पर बंद हुआ।सेंसेक्स अपने 20 दिन, 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। हालांकि, डेली RSI करीब 96 पर पहुंच गया है, जो काफी मजबूत मोमेंटम के साथ ओवरबॉट स्थिति का भी संकेत देता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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