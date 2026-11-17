Stock Market Prediction: भारतीय शेयर बाजार में लगातार तेजी के बाद निवेशकों की नजर अब बुधवार को Nifty और Sensex के अगले मूव पर टिकी हुई है। Nifty के लिए 25,300 का सपोर्ट और 25,500 का रेजिस्टेंस महत्वपूर्ण है, जबकि Sensex के लिए 82,000 से 83,000 के बीच का दायरा अहम रहने वाला है। आइए जानते हैं कल कैसा रहेगा शेयर बाजार
SAMCO Securities के डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट नील पारेख के मुताबिक, Nifty में फिलहाल तेजी का रुझान बना हुआ है। डेरिवेटिव आंकड़ों के अनुसार, 25,000 के स्तर पर सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट मौजूद है, जो मजबूत सपोर्ट का संकेत देता है। वहीं, 26,000 के स्तर पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है।
नजदीकी स्ट्राइक पर कॉल राइटर्स की ओर से पोजीशन कम किए जाने से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में 25,300 का स्तर तत्काल सपोर्ट है। यदि इंडेक्स इसके नीचे फिसलता है तो 25,000 तक गिरावट आ सकती है। वहीं अगर तेजी रही तो निफ्टी 26,000 की तरफ बढ़ सकता है। हालांकि, डेली RSI 77 पर है, जो बाजार में तेजी के साथ कुछ सतर्कता बरतने का संकेत देता है।
सेंसेक्स ने पिछले दो कारोबारी सत्रों में 939.74 अंकों की बढ़त दर्ज की है। मंगलवार को इंडेक्स 82,532.19 पर बंद हुआ। Univest के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अंकित जायसवाल के मुताबिक, सेंसेक्स का डेली RSI 96.52 पर पहुंच गया है। ऐसे में निवेशकों को ऊंचे स्तरों पर सावधानी बरतने की जरूरत है। यूनिवेस्ट के एसोसिएट डायरेक्टर कुनाल सिंघला के अनुसार, निवेशकों को 82,500 से 83,000 के दायरे पर नजर रखनी चाहिए।
Sensex के लिए 82,100 पहला सपोर्ट और 82,000 दूसरा अहम सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पर 81,500 का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं, ऊपर की तरफ 82,900 और 83,000 अहम रेजिस्टेंस रहेंगे।
|इंडेक्स
|सपोर्ट लेवल
|रेजिस्टेंस लेवल
|Nifty 50
|25,300 / 25,220 / 25,000
|25,500 / 25,600 / 26,000
|Sensex
|82,100 / 82,000 / 81,500
|82,900 / 83,000
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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