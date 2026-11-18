Stock Market Outlook: भारतीय शेयर बाजार में चल रही तेजी आज बुधवार को थम गई और मार्केट में आज भारी बिकवाली देखने को मिली, जिसका असर बाजार के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी पर साफ दिखाई दिया। आज सिर्फ लार्जकैप शेयरों में ही नहीं, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिली। आज निफ्टी करीब 160 अंकों की गिरावट के साथ 25,200 के आसपास बंद हुआ। वहीं, NIFTY Midcap 100 में 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट रही।
दूसरी तरफ सेंसेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली। आज सेंसेक्स ने अपनी पूरी तेजी गंवा दी। इंडेक्स 500.38 अंक टूटकर 82,031.81 पर बंद हुआ। ऐसे में भारी बिकवाली के बीच निवेशकों की नजर अब गुरुवार, 19 नवंबर के बाजार पर टिकी हुई है।
निफ्टी के आउटलुक की बात करें, तो फिलहाल बाजार का रुख सतर्क बना हुआ है। बुधवार की गिरावट के बाद अब 25,100 का स्तर इंडेक्स के लिए सबसे अहम सपोर्ट बन गया है। हालांकि, अगर निफ्टी 25,100 के नीचे जाता है, तो बाजार में बिकवाली और तेज हो सकती है। ऐसी स्थिति में इंडेक्स में करीब 500 से 600 अंकों तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है।
सेंसेक्स के लिए गुरुवार का कारोबारी सत्र काफी अहम रहने वाला है। सेंसेक्स 500.38 अंक गिरकर 82,031.81 पर बंद हुआ।अब सेंसेक्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती 82,000 के स्तर को बचाए रखने की होगी। Univest के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अंकित जायसवाल के मुताबिक, बाजार में बिकवाली जरूर हुई, लेकिन यह फिलहाल बहुत ज्यादा अनियंत्रित नहीं थी। वहीं, Univest के एसोसिएट डायरेक्टर कुणाल सिंघला के मुताबिक, साप्ताहिक एक्सपायरी के दौरान 82,000 का स्तर खास नजर में रहेगा। इस स्ट्राइक पर कॉल और पुट दोनों में बड़ी पोजीशन जोड़ी गई हैं।
गुरुवार को बाजार की दिशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि निफ्टी 25,100 और सेंसेक्स 82,000 के ऊपर टिक पाते हैं या नहीं। अगर दोनों इंडेक्स इन सपोर्ट स्तरों को बचाने में कामयाब रहते हैं तो निचले स्तरों से कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ये लेवल टूटता है, तो मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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