Stock Market Rally: भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला लगातार चौथे हफ्ते जारी रहा। बेंचमार्क इंडेक्स नौ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए। शुक्रवार, 20 नवंबर को निफ्टी 50 बढ़कर 25,800.60 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स ने 83,919.71 का स्तर छुआ। बाजार में खरीदारी को विदेशी निवेशकों की मजबूत वापसी, रुपये की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में नरमी से सपोर्ट मिला। खास बात यह रही कि बैंकिंग शेयरों में आई खरीदारी ने बाजार की तेजी को और मजबूती दी। नवंबर में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक लगा चुके हैं।

बाजार की इस तेजी में बैंकिंग शेयरों की अहम भूमिका रही। बैंक निफ्टी शुक्रवार को कारोबार के दौरान 64,680.80 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और अंत में 64,635 पर बंद हुआ। इस इंडेक्स में दिन के कारोबार में 2.49% की बढ़त रही, जबकि नवंबर में अब तक यह करीब 16% चढ़ चुका है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक, इस हफ्ते बैंकिंग सेक्टर ने बाजार की अगुवाई की और इसमें 5.9% की वीकली बढ़त हासिल की।

विदेशी निवेशकों ने बाजार में लगाया ₹ 1 लाख करोड़ से ज्यादा शेयर बाजार की तेजी के पीछे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की खरीदारी बड़ा कारण रही। नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। लगातार विदेशी पूंजी आने से बाजार को समर्थन मिला और वैश्विक टेक्नोलॉजी शेयरों में गिरावट तथा अमेरिका में ऊंची यील्ड की चिंताओं के बावजूद भारतीय बाजार मजबूत बना रहा।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयरों में खरीदारी 12.21 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इससे रुपये को भी मजबूती मिली और भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेशकों का भरोसा बढ़ा

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भी मिला सहारा भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। तेल की कीमतें कम होने पर देश का आयात बिल घट सकता है और तेल कंपनियों को डॉलर की कम जरूरत पड़ती है। इससे रुपये पर दबाव कम होता है। इसके अलावा निर्यातकों ने भी बाजार में डॉलर की बिक्री बढ़ाई है। दूसरी तरफ आयातक नई डॉलर खरीदारी को लेकर सतर्क बने हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तेल कंपनियों के लिए विशेष डॉलर विंडो ने भी खुले बाजार में डॉलर की मांग को कम करने में मदद की है।

रुपया 8 साल में मजबूत मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 20 नवंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले 92.68 पर बंद हुआ। अक्टूबर के आखिरी कारोबारी दिन यानी 31 अक्टूबर को यह 94.96 प्रति डॉलर पर था। इस तरह नवंबर में अब तक रुपए में करीब 2.46 फीसदी की मजबूती आई है। आखिरी बार नवंबर 2018 में रुपए ने इससे बेहतर मासिक प्रदर्शन किया था, जब इसमें 6.28 फीसदी की तेजी आई थी।

RBI के कदमों ने भी रुपये को दी मजबूती रुपये को संभालने के लिए नीति-निर्माताओं ने इस साल कई कदम उठाए हैं। इनमें फॉरेक्स बाजार में सट्टेबाजी वाली पोजिशन पर नियंत्रण, विदेश में रहने वाले भारतीयों से विदेशी मुद्रा जमा आकर्षित करने के उपाय और तेल कंपनियों के लिए विशेष डॉलर विंडो शामिल हैं।

इन कदमों से खुले बाजार में डॉलर की मांग पर दबाव कम करने में मदद मिली है। बाजार के जानकारों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें और नीचे आती हैं, तो भारत का आयात बिल घट सकता है। इससे डॉलर की मांग कम होगी और रुपये को आगे भी सहारा मिल सकता है।

सरकारी बॉन्ड की यील्ड में भी आई गिरावट रुपये की मजबूती के साथ सरकारी बॉन्ड बाजार में भी नरमी देखने को मिली। शुक्रवार को 10 साल के बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड की यील्ड घटकर 7.19% पर आ गई, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 7.25% थी।

पांच साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड भी 7.01% से घटकर 6.94% पर पहुंच गई। नवंबर में अब तक 10 साल और पांच साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड में क्रमशः 23 और 25 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है।