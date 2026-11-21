Stock Market Rally: भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला लगातार चौथे हफ्ते जारी रहा। बेंचमार्क इंडेक्स नौ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए। शुक्रवार, 20 नवंबर को निफ्टी 50 बढ़कर 25,800.60 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स ने 83,919.71 का स्तर छुआ। बाजार में खरीदारी को विदेशी निवेशकों की मजबूत वापसी, रुपये की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में नरमी से सपोर्ट मिला। खास बात यह रही कि बैंकिंग शेयरों में आई खरीदारी ने बाजार की तेजी को और मजबूती दी। नवंबर में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक लगा चुके हैं।

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बाजार की इस तेजी में बैंकिंग शेयरों की अहम भूमिका रही। बैंक निफ्टी शुक्रवार को कारोबार के दौरान 64,680.80 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और अंत में 64,635 पर बंद हुआ। इस इंडेक्स में दिन के कारोबार में 2.49% की बढ़त रही, जबकि नवंबर में अब तक यह करीब 16% चढ़ चुका है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक, इस हफ्ते बैंकिंग सेक्टर ने बाजार की अगुवाई की और इसमें 5.9% की वीकली बढ़त हासिल की।

विदेशी निवेशकों ने बाजार में लगाया ₹ 1 लाख करोड़ से ज्यादा शेयर बाजार की तेजी के पीछे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की खरीदारी बड़ा कारण रही। नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। लगातार विदेशी पूंजी आने से बाजार को समर्थन मिला और वैश्विक टेक्नोलॉजी शेयरों में गिरावट तथा अमेरिका में ऊंची यील्ड की चिंताओं के बावजूद भारतीय बाजार मजबूत बना रहा।

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रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयरों में खरीदारी 12.21 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इससे रुपये को भी मजबूती मिली और भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेशकों का भरोसा बढ़ा

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भी मिला सहारा भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। तेल की कीमतें कम होने पर देश का आयात बिल घट सकता है और तेल कंपनियों को डॉलर की कम जरूरत पड़ती है। इससे रुपये पर दबाव कम होता है। इसके अलावा निर्यातकों ने भी बाजार में डॉलर की बिक्री बढ़ाई है। दूसरी तरफ आयातक नई डॉलर खरीदारी को लेकर सतर्क बने हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तेल कंपनियों के लिए विशेष डॉलर विंडो ने भी खुले बाजार में डॉलर की मांग को कम करने में मदद की है।

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रुपया 8 साल में मजबूत मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 20 नवंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले 92.68 पर बंद हुआ। अक्टूबर के आखिरी कारोबारी दिन यानी 31 अक्टूबर को यह 94.96 प्रति डॉलर पर था। इस तरह नवंबर में अब तक रुपए में करीब 2.46 फीसदी की मजबूती आई है। आखिरी बार नवंबर 2018 में रुपए ने इससे बेहतर मासिक प्रदर्शन किया था, जब इसमें 6.28 फीसदी की तेजी आई थी।

RBI के कदमों ने भी रुपये को दी मजबूती रुपये को संभालने के लिए नीति-निर्माताओं ने इस साल कई कदम उठाए हैं। इनमें फॉरेक्स बाजार में सट्टेबाजी वाली पोजिशन पर नियंत्रण, विदेश में रहने वाले भारतीयों से विदेशी मुद्रा जमा आकर्षित करने के उपाय और तेल कंपनियों के लिए विशेष डॉलर विंडो शामिल हैं।

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इन कदमों से खुले बाजार में डॉलर की मांग पर दबाव कम करने में मदद मिली है। बाजार के जानकारों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें और नीचे आती हैं, तो भारत का आयात बिल घट सकता है। इससे डॉलर की मांग कम होगी और रुपये को आगे भी सहारा मिल सकता है।

सरकारी बॉन्ड की यील्ड में भी आई गिरावट रुपये की मजबूती के साथ सरकारी बॉन्ड बाजार में भी नरमी देखने को मिली। शुक्रवार को 10 साल के बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड की यील्ड घटकर 7.19% पर आ गई, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 7.25% थी।

पांच साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड भी 7.01% से घटकर 6.94% पर पहुंच गई। नवंबर में अब तक 10 साल और पांच साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड में क्रमशः 23 और 25 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।