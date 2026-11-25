Stock Market Rally: खुलते ही सेंसेक्स 1400 अंक चढ़ा, निफ्टी में 390 अंकों का उछाल, जानें तूफानी तेजी के पीछे के 3 कारण
Stock Market Rally Today: शेयर बाजार में बुधवार, 25 नवंबर को तूफानी तेजी देखने को मिली है। आज बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 1400 अंकों की तेजी दिखाई है, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स में भी 390 अंकों से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया।
Stock Market Rally Today: शेयर बाजार में बुधवार, 25 नवंबर को तूफानी तेजी देखने को मिली है। आज बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 1400 अंकों की तेजी दिखाई है, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स में भी 390 अंकों से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया।
राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है।
शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं।
मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।