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Stock Market Rally: शेयर बाजार में बंपर उछाल, धनतेरस से पहले जमकर हो रही खरीदारी, सेंसेक्स 1400 अंक उछला

Stock Market Rally Today: अमेरिकी मिड टर्म चुनावों के नतीजों, वॉल स्ट्रीट में उछाल और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते सेंसेक्स 2% से अधिक चढ़कर 78,910 पर खुला, जबकि निफ्टी 24,378 के पार पहुंचा।

Shivam Shukla
पब्लिश्ड5 Nov 2026, 09:31 AM IST
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Stock Market Rally Today 5 November 2026: शेयर बाजार में गुरुवार, 5 नवंबर को तूफानी उछाल देखने को मिल रहा है। यह उछाल अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगने के बाद देखने को मिला है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव कमेटी और सीनेट दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद वॉल स्ट्रीट पर जबरदस्त उछाल और कच्चा तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट ने इस तेजी को समर्थन दिया। आज सुबह बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 2 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ 78,910.94 रुपये के लेवल पर खुला, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स ने 24,378.05 पर ओपनिंग दी।

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Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More

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