Stock Market Prediction Tomorrow: क्या कल निफ्टी में होगी प्रॉफिट बुकिंग? नोट कर लें Nifty-Sensex के लेवल

Stock Market Prediction for Tomorrow, 17 November 2026: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को गजब की तेजी देखने को मिली। आज निफ्टी 50 करीब 147 अंक यानी 0.58% की बढ़त के साथ 25,291.10 के स्तर पर बंद हुआ वहीं सेंसेक्स भी हरे निशान पर 82,104.79 पर पहुंच गया। आज मार्केट में आई तेजी के बाद निवेशकों की नजर मंगलवार के मार्केट में है। आइए कल शेयर बाजार की चाल के बारे में जानते हैं।
विश्लेषकों के मुताबिक, बाजार का रुख फिलहाल सावधानी भरा रह सकता है। एक तरफ निफ्टी में 25,400 से ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट बुकिंग के संकेत मिल रहे हैं।
आनंद राठी की मार्केट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक, इंडेक्स भले ही 25,400 के ऊपर जाने को दोबारा छूने की कोशिश करे, लेकिन ऊंचे स्तरों पर बिकवाली से इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,000 का स्तर तत्काल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर यहां से टूटता है, तो प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है।
यूनिवेस्ट के एनालिस्ट अंकित जायसवाल और कुणाल सिंघला के मुताबिक, मंगलवार, 17 नवंबर को सेंसेक्स के लिए 82,000 का स्तर अहम सपोर्ट जोन रहेगा। सोमवार को सेंसेक्स 82,104.79 के स्तर पर बंद हुआ है। ऐसे में अगर इंडेक्स 82,000 के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो इसमें तेजी जारी रह सकती है। वहीं, अगर इसके नीचे गिरता है, तो निवेशकों को 82,000 पर नजर रखनी होगी।
कुल मिलाकर, मंगलवार को शेयर बाजार का रुख सावधानी भरा रह सकता है। निफ्टी के लिए 25,400-25,500 का दायरा अहम रेजिस्टेंस होगा, जबकि 25,000-25,200 के बीच का क्षेत्र सपोर्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। निवेशकों को किसी भी नई पोजीशन से पहले बाजार की दिशा और अहम तकनीकी स्तरों पर नजर रखनी चाहिए।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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