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Stock Market Prediction Tomorrow: क्या कल निफ्टी में होगी प्रॉफिट बुकिंग? नोट कर लें Nifty-Sensex के लेवल

Nifty Prediction Tomorrow: सोमवार की तेजी के बाद मंगलवार को बाजार में सावधानी और सीमित दायरे में कारोबार की संभावना है। निफ्टी के लिए 25,200 और 25,000 अहम सपोर्ट, जबकि 25,400 और 25,500 रेजिस्टेंस हैं। आइए जानते हैं कल कैसा रहेगा बाजार

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड16 Nov 2026, 08:38 PM IST
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मंगलवार को कैसा रहेगा शेयर बाजार का हाल
मंगलवार को कैसा रहेगा शेयर बाजार का हाल(AI generated image for representational purposes only)
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Stock Market Prediction for Tomorrow, 17 November 2026: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को गजब की तेजी देखने को मिली। आज निफ्टी 50 करीब 147 अंक यानी 0.58% की बढ़त के साथ 25,291.10 के स्तर पर बंद हुआ वहीं सेंसेक्स भी हरे निशान पर 82,104.79 पर पहुंच गया। आज मार्केट में आई तेजी के बाद निवेशकों की नजर मंगलवार के मार्केट में है। आइए कल शेयर बाजार की चाल के बारे में जानते हैं।

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विश्लेषकों के मुताबिक, बाजार का रुख फिलहाल सावधानी भरा रह सकता है। एक तरफ निफ्टी में 25,400 से ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट बुकिंग के संकेत मिल रहे हैं।

निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग का खतरा

आनंद राठी की मार्केट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक, इंडेक्स भले ही 25,400 के ऊपर जाने को दोबारा छूने की कोशिश करे, लेकिन ऊंचे स्तरों पर बिकवाली से इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,000 का स्तर तत्काल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर यहां से टूटता है, तो प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है।

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सेंसेक्स के लिए 82,000 का स्तर अहम

यूनिवेस्ट के एनालिस्ट अंकित जायसवाल और कुणाल सिंघला के मुताबिक, मंगलवार, 17 नवंबर को सेंसेक्स के लिए 82,000 का स्तर अहम सपोर्ट जोन रहेगा। सोमवार को सेंसेक्स 82,104.79 के स्तर पर बंद हुआ है। ऐसे में अगर इंडेक्स 82,000 के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो इसमें तेजी जारी रह सकती है। वहीं, अगर इसके नीचे गिरता है, तो निवेशकों को 82,000 पर नजर रखनी होगी।

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मंगलवार को किन स्तरों पर रखें नजर?

  • निफ्टी सपोर्ट: 25,200 और 25,000
  • अगला सपोर्ट: 24,700 और 24,300
  • निफ्टी रेजिस्टेंस: 25,400 और 25,500
  • सेंसेक्स सपोर्ट: 82,000

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कुल मिलाकर, मंगलवार को शेयर बाजार का रुख सावधानी भरा रह सकता है। निफ्टी के लिए 25,400-25,500 का दायरा अहम रेजिस्टेंस होगा, जबकि 25,000-25,200 के बीच का क्षेत्र सपोर्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। निवेशकों को किसी भी नई पोजीशन से पहले बाजार की दिशा और अहम तकनीकी स्तरों पर नजर रखनी चाहिए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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