Stocks to buy: 77%, 82% और 96% का बंपर रिटर्न दे सकते हैं ये तीन शेयर, जानिए ब्रोकरेज ने किन पर लगाया दांव

Stock Picks: तीन अलग-अलग ब्रोकरेज फर्मों ने शेयर बाजार के तीन ऐसे नगीने ढूंढ निकाले हैं जिनमें 96% तक रिटर्न देने का माद्दा है। खास बात है कि ब्रोकरेज फर्मों ने इन शेयरों पर उस वक्त दांव लगाया है जब इन कंपनियों के ताजा तिमाही नतीजे घोषित हुए हैं। ये कंपनियां हैं वन मोबीक्विक सिस्टम्स, मोल्ड-टेक पैकेजिंग और आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रैंड्स। आइए जानते हैं कि किस ब्रोकरेज ने किस कंपनी पर दांव लगाया है, उनके लिए कितना टारगेट प्राइस सेट किया है।

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वन मोबीक्विक सिस्टम्स के शानदार नतीजे शुरू करते हैं वन मोबीक्विक सिस्टम्स से। वन मोबीक्विक सिस्टम्स ने दूसरी तिमाही (Q2FY27) में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार चौथे तिमाही में मुनाफा हासिल किया है। कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 9.4% और तिमाही आधार पर 5.0% बढ़कर 2,95.70 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इस तिमाही में कंपनी ने 15.60 करोड़ का सर्वकालिक उच्च एबिटडा और 11.80 करोड़ का शुद्ध लाभ हासिल किया, जो पिछली तिमाही से 55% अधिक है।

प्रबंधन को उम्मीद है कि कुल आय के प्रतिशत के रूप में फिक्स्ड कॉस्ट में कमी आएगी। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2027 के लिए 40 करोड़ रुपये और आगामी वित्त वर्ष 2028 के लिए 75-80 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, यूपीआई एमडीआर लागू होने से वित्त वर्ष 2028 के पेमेंट रेवेन्यू में कम से कम 1 अरब रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 20-25 करोड़ रुपये जुड़ने का अनुमान है।

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भविष्य पर भी बुलिश हो ब्रोकरेज ने दिया बड़ा टारगेट प्राइस ब्रोकरेज हाउस दोलत कैपिटल ने इन्हीं पक्षों को देखकर कंपनी के सकारात्मक ग्रोथ आउटलुक, लेंडिंग सेगमेंट की मजबूती और ऑपरेटिंग लीवरेज को देखते हुए 400 के टारगेट प्राइस के साथ अपनी बाय रेटिंग को बनाए रखा है। सोमवार को इस शेयर का अंतिम भाव 225.85 रुपये रहा। इसलिए, ब्रोकरेज की ओर से सेट किया गया 400 रुपये का टारगेट प्राइस इसमें 77% का अपसाइड दर्शाता है।

मोल्ड-टेक पैकेजिंग के शुद्ध लाभ में 36% की बंपर वृद्धि मोल्ड-टेक पैकेजिंग के दूसरी तिमाही (2QFY27) के नतीजे मजबूत रहे हैं। कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 30.7% बढ़कर 2.7 अरब रुपये, एबिटडा 29.3% बढ़कर 50 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 36% बढ़कर 21 करोड़ रुपये हो गया है। इस वृद्धि को 10.1% की वॉल्यूम ग्रोथ और बेहतर उत्पाद मिश्रण से समर्थन मिला, जिससे प्रति किलोग्राम एबिटडा 17.4% बढ़कर 45.8 रुपये हो गया। कंपनी ने बीती तिमाही में फूड और एफएमसीजी के साथ-साथ फार्मा सेगमेंट में मजबूत मांग देखी।

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भविष्य के अनुमानित कारोबार को देखते हुए प्रबंधन ने पूरे वित्त वर्ष 2027 के लिए प्रति किलोग्राम एबिटडा गाइडेंस को बढ़ाकर 45-46 रुपये कर दिया है और वॉल्यूम में दोहरे अंकों की वृद्धि के लक्ष्य को बरकरार रखा है। कंपनी को दूसरी छमाही (H2FY27) में पेंट क्षेत्र में सुधार, पानीपत और चेय्यार प्लांट्स के विस्तार तथा फूड एवं एफएमसीजी में नए प्रॉडक्ट्स की लॉन्चिंग से मजबूत विकास की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, फार्मा, ऑप्थेल्मिक और वाइब पैकेजिंग जैसे नए सेगमेंट आगामी वित्त वर्ष 2028 (FY28) से लंबी अवधि के विकास को गति प्रदान करेंगे।

मोल्ड-टेक पैकेजिंग के शेयरों में 82% तक की तेजी का अनुमान ब्रोकरेज हाउस कैपिटल 360 वन ने मोल्ड-टेक पैकेजिंग लिमिटेड के शेयरों के लिए बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए 533 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है।

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इस शेयर का अंतिम बंद भाव 292.50 रुपये है। सोमवार को इस शेयर ने 19.65 अंक (7.20 %) की तेजी पाकर यह बंद भाव पाया था। इस लिहाज से देखें तो ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस मोल्ड-टेक पैकेजिंग के शेयर में 82% का अपसाइड दिखाता है।

दूसरी तिमाही में ABLB ने की छप्परफाड़ कमाई आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रैंड्स लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है, जिसमें परिचालन आय 11.2% की वार्षिक बढ़त के साथ 2,295.42 करोड़ रुपये पर पहुंच गई और शुद्ध लाभ 82.8% वार्षिक वृद्धि के साथ 53.05 करोड़ रुपये रहा। इसके परिचालन लाभ (EBIT) में 36% की वृद्धि देखी गई और एबिट मार्जिन 7.25% रहा। इसके प्रमुख ब्रैंड्स की मजबूत बिक्री और प्रीमियाइजेशन रणनीतियों के कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार हुआ है।

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अगर आगामी तिमाहियों के गाइडेंस की बात करें तो विश्लेषकों का मानना है कि ई-कॉमर्स विस्तार, नए प्रॉडक्ट लॉन्च और प्रीमियम लाइफस्टाइल सेगमेंट में बढ़ती मांग के दम पर वित्त वर्ष 2027 में कंपनी की कुल राजस्व वृद्धि लगभग 11% और मुनाफा वृद्धि दर 53% तक रह सकती है। दीर्घकालिक आधार पर, मजबूत शेयरहोल्डिंग पैटर्न और प्रमुख संस्थागत निवेशकों के समर्थन के साथ कंपनी फैशन और रिटेल बाजार में अपनी बाजार हिस्सेदारी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

यह शेयर सालभर में लगभग दोगुना कर सकता है निवेशकों का पैसा ब्रोकरेज फर्म सिस्टमैटिक्स ने आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल ब्रैंड्स के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 141 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। सोमवार को यह शेयर दिनभर के कामकाज में 1.56 अंक (2.21 %) की तेजी के साथ 72.07 रुपये के भाव पर बंद हुआ। इस लिहाज से देखें तो ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस इस शेयर में 96% की तेजी आने की उम्मीद जताता है।

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।