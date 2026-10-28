Stock to Buy: ₹55 रुपये वाले इस शेयर पर दांव लगाने की सलाह, 50% से ज्यादा तेजी की उम्मीद

Top Stock to Buy Under ₹100: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरे महौल के बीच ज्यादातर निवेशकों का पोर्टफोलियो लाल निशान में बना हुआ है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, अमेरिका-ईरान युद्ध और वैश्चिक आर्थिक चिंताओं ने बाजार को नीचे गिराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। पिछले एक साल में बेंचमार्क इंडेक्स सेसेक्स और निफ्टी 50 13 प्रतिशत से ज्यादा फिसल चुके हैं। लेकिन, वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों के बाद कुछ चुनिंदा शेयरों पर एक्सपर्ट्स बुलिश रुख अपना रहे हैं।

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50 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी का अनुमान ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनी Brigade Hotels पर अपनी खरीद रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक के लिए 80 रुपये का टार्गेट दिया है। यह लक्ष्य मंगलवार, 27 अक्टूबर को बंद भाव 53 रुपये पर दिया गया है। यानी, एक्सपर्ट को इस स्टॉक में 50 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा, "हमने FY27E के लिए EBITDA अनुमान 2% बढ़ा दिया है। इसके पीछे की वजह Q2FY27 का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रही है। कीमतों में मजबूती, MICE और फूड-बेवरेज की रिकवरी के साथ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से दूसरी छमाही में मुनाफा बेहतर रहने की उम्मीद है। करीब 1,700 कमरों की पाइपलाइन प्रीमियम सेगमेंट को मजबूती देगी। FY26 से FY29 तक रेवेन्यू, EBITDA और PAT में क्रमशः 27.4%, 32.8% और 30.4% की सालाना बढ़ोतरी का अनुमान है। मजबूत पाइपलाइन और लग्जरी होटल्स की हिस्सेदारी बढ़ने के आधार पर हम BRIGHOTE को 14 गुना EV/EBITDA पर वैल्यू करते हुए 80 रुपये का टारगेट प्राइस देते हैं।"

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ब्रोकरेज ने इस आधार पर दी खरीदने की सलाह फाइनेंशियल ईयर 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी की ग्रोथ मुख्य रूप से एवरेज रूम रेट (ARR) में बढ़ोतरी से हुई। यह सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़ा है। वहीं, होटलों की ऑक्यूपेंसी 75 फीसदी पर स्थिर रही। बेंगलुरु के पोर्टफोलियो ने दूसरे मार्केट्स से बेहतर प्रदर्शन किया। यहां ज्यादा मैच्योर पोर्टफोलियो की वजह से RevPAR में सालाना 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि बाकी बाजारों में यह केवल 8 फीसदी रही।

पहली तिमाही में सुस्त रहने के बाद MICE गतिविधियां फिर से पटरी पर आईं। बेंगलुरु में हुए एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ्रेंस ने रूम और फूड एंड बेवरेज (F&B) दोनों की कमाई को सपोर्ट किया है। F&B की आय सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर 46 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ नए होटलों के लॉन्च और एक अभी तक अनाउंस न हुए अधिग्रहण से होने की उम्मीद है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।