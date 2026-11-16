Stocks to Watch Today: Tata Motors, Eicher और PhysicsWallah समेत इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की पैनी नजर

Stocks to Watch Today: शेयर बाजार में पिछले हफ्ते की लाल निशान में क्लोजिंग के बाद आज यानी सोमवार, 16 नवंबर को राहत भरे संकेत दिख रहे हैं। एशियाई बाजारों में तो गिरावट देखी जा रही है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से लगभग 84 अंकों के उछाल के साथ 25,255 के आसपास कारोबार कर रहा था।
चालू वित्त साल की दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद आज Tata Motors Passenger Vehicles, Eicher Motors, Godrej Industries, Hero Motors और Zetwerk Manufacturing Businesses के शेयरों पर बाजार की खास नजर रहेगी। इसके अलावा बिजनेस अपडेट्स और रणनीतिक समझौतों की वजह से Hindalco Industries, Redington India और Fusion CX भी निवेशकों के रडार पर रहेंगे। दूसरी ओर, PhysicsWallah के बड़े शेयरधारकों का लॉक-इन पीरियड आज खत्म हो रहा है, जबकि Urban Company को 2,500 करोड़ रुपये तक की कैपिटल जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है।
वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी को 5,531 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ, जबकि रेवेन्यू 34% बढ़कर 96,920 करोड़ रुपये रहा। इसमें 6,738 करोड़ रुपये का असाधारण खर्च शामिल है और सहायक कंपनी JLR का रेवेन्यू 20.3% बढ़ा।
दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट मुनाफा 14.8% बढ़कर 1,573.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि रेवेन्यू 20.2% बढ़कर 7,421.72 करोड़ रुपये रही। रॉयल एनफील्ड ने अब तक की सर्वाधिक 3,76,722 बाइक्स बेचीं।
कंपनी का शुद्ध मुनाफा 130.8% की छलांग के साथ 559.6 करोड़ रुपये और राजस्व 45.1% बढ़कर 7,303 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 65.1% बढ़कर 18.2 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। वहीं, रेवेन्यू 21.3% बढ़कर 364.8 करोड़ रुपये रहा।
कंपनी का नेट लॉस बढ़कर 68.5 करोड़ रुपये हो गया, हालांकि रेवेन्यू 18.3% बढ़कर 4,599.4 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।
सहायक कंपनी नोवेलिस इंक ने अपना चीन स्थित कारोबार 26.5 करोड़ डॉलर में शेनझेन होंगझी को बेचने का समझौता किया है।
रेडिंग्टन ने मध्य पूर्व और अफ्रीका में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और यूपीएस सिस्टम की पहुंच बढ़ाने के लिए स्पेन की सैलिक्रू से साझेदारी की है।
कंपनी ने जर्मन मार्केट में एंट्री करते हुए वहां के कस्टमर एक्सपीरियंस ग्रुप (impacx और tel-inform) के अधिग्रहण का समझौता किया है।
कंपनी के शेयरधारकों की 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की हिस्सेदारी का लॉक-इन पीरियड आज खत्म हो रहा है, जिससे ये शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे।
शेयरधारकों ने 99.29% वोटों के साथ कंपनी को 2,500 करोड़ रुपये तक की कैपिटल जुटाने की मंजूरी दे दी है।
आज ASM Technologies, Cochin Shipyard, Indag Rubber और Shipping Corporation of India के शेयर एक्स-डिविडेंड पर कारोबार करेंगे।
आज BN Agrochem अपने स्टॉक स्प्लिट की एक्स-डेट पर कारोबार करेगी, जिससे छोटे निवेशकों के लिए शेयर खरीदना सस्ता होगा।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।
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