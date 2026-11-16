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Stocks to Watch Today: Tata Motors, Eicher और PhysicsWallah समेत इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की पैनी नजर

Stocks to Watch Today 16 Nov: Q2 नतीजों के बाद Tata Motors, Eicher Motors और Godrej Industries के शेयर फोकस में रहेंगे। इसके अलावा, Hindalco, PhysicsWallah, Urban Company सहित कई शेयरों पर पैनी नजर रहेगी। 

Shivam Shukla
पब्लिश्ड16 Nov 2026, 08:46 AM IST
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Tata Motors, Eicher और PhysicsWallah समेत इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर (AI-Image)
Tata Motors, Eicher और PhysicsWallah समेत इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर (AI-Image)
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Stocks to Watch Today: शेयर बाजार में पिछले हफ्ते की लाल निशान में क्लोजिंग के बाद आज यानी सोमवार, 16 नवंबर को राहत भरे संकेत दिख रहे हैं। एशियाई बाजारों में तो गिरावट देखी जा रही है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से लगभग 84 अंकों के उछाल के साथ 25,255 के आसपास कारोबार कर रहा था।

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आज इन शेयरों पर रहेगी पैनी नजर

चालू वित्त साल की दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद आज Tata Motors Passenger Vehicles, Eicher Motors, Godrej Industries, Hero Motors और Zetwerk Manufacturing Businesses के शेयरों पर बाजार की खास नजर रहेगी। इसके अलावा बिजनेस अपडेट्स और रणनीतिक समझौतों की वजह से Hindalco Industries, Redington India और Fusion CX भी निवेशकों के रडार पर रहेंगे। दूसरी ओर, PhysicsWallah के बड़े शेयरधारकों का लॉक-इन पीरियड आज खत्म हो रहा है, जबकि Urban Company को 2,500 करोड़ रुपये तक की कैपिटल जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है।

Tata Motors Passenger Vehicles

वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी को 5,531 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ, जबकि रेवेन्यू 34% बढ़कर 96,920 करोड़ रुपये रहा। इसमें 6,738 करोड़ रुपये का असाधारण खर्च शामिल है और सहायक कंपनी JLR का रेवेन्यू 20.3% बढ़ा।

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Eicher Motors

दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट मुनाफा 14.8% बढ़कर 1,573.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि रेवेन्यू 20.2% बढ़कर 7,421.72 करोड़ रुपये रही। रॉयल एनफील्ड ने अब तक की सर्वाधिक 3,76,722 बाइक्स बेचीं।

Godrej Industries

कंपनी का शुद्ध मुनाफा 130.8% की छलांग के साथ 559.6 करोड़ रुपये और राजस्व 45.1% बढ़कर 7,303 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

Hero Motors

सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 65.1% बढ़कर 18.2 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। वहीं, रेवेन्यू 21.3% बढ़कर 364.8 करोड़ रुपये रहा।

Zetwerk Manufacturing Businesses

कंपनी का नेट लॉस बढ़कर 68.5 करोड़ रुपये हो गया, हालांकि रेवेन्यू 18.3% बढ़कर 4,599.4 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

Hindalco Industries

सहायक कंपनी नोवेलिस इंक ने अपना चीन स्थित कारोबार 26.5 करोड़ डॉलर में शेनझेन होंगझी को बेचने का समझौता किया है।

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Redington India

रेडिंग्टन ने मध्य पूर्व और अफ्रीका में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और यूपीएस सिस्टम की पहुंच बढ़ाने के लिए स्पेन की सैलिक्रू से साझेदारी की है।

Fusion CX

कंपनी ने जर्मन मार्केट में एंट्री करते हुए वहां के कस्टमर एक्सपीरियंस ग्रुप (impacx और tel-inform) के अधिग्रहण का समझौता किया है।

PhysicsWallah

कंपनी के शेयरधारकों की 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की हिस्सेदारी का लॉक-इन पीरियड आज खत्म हो रहा है, जिससे ये शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे।

Urban Company

शेयरधारकों ने 99.29% वोटों के साथ कंपनी को 2,500 करोड़ रुपये तक की कैपिटल जुटाने की मंजूरी दे दी है।

Stocks trading ex-dividend

आज ASM Technologies, Cochin Shipyard, Indag Rubber और Shipping Corporation of India के शेयर एक्स-डिविडेंड पर कारोबार करेंगे।

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Stock trading ex-date for stock split

आज BN Agrochem अपने स्टॉक स्प्लिट की एक्स-डेट पर कारोबार करेगी, जिससे छोटे निवेशकों के लिए शेयर खरीदना सस्ता होगा।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More

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