Stock to Watch: आज इन्फोसिस, अडानी पावर सहित फोकस में रहेंगे ये शेयर, जान लीजिए वजह

Stocks to Watch Today: भारतीय शेयर बाजार में पिछले तीन दिनों की लगातार गिरावट के बाद आज यानी शुक्रवार, 23 अक्टूबर को ब्रेक लगने की उम्मीद है। बीते कल पश्चिम एशिया में में तनाव बढ़ने के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल ने निवेशकों के सेंटीमेंट को प्रभावित किया। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 460 अंकों की गिरावट के साथ 73,249.39 के लेवल पर बंद हुआ,जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 123 अंकों की गिरावट के साथ 22,687.65 के लेवल पर बंद हुआ। इसी बीच, आज कुछ प्रमुख कंपनियां अपने सितंबर 2026 तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणाम जारी करेंगीं, जिसकी वजह से उनके शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। इसके साथ ही कुछ कंपनियों से जुड़ी अन्य अपडेट भी सामने आई है, जिसके उनके शेयरों में हलचल देखी जा सकती है।

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आज इन कंपनियों के Q2 रिजल्ट्स आज शेयर बाजार में इन्फोसिस, अडानी पावर, श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कॉफोर्ज, अडानी पावर जैसी कंपनियों की आज अपने तिमाही रिजल्ट्स जारी करेंगी।

Swiggy क्विक-कॉमर्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सितंबर तिमाही में 922 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट) दर्ज किया है। पिछले साल की इसी तिमाही में 1,092 करोड़ रुपये के घाटे के मुकाबले सुधार हुआ है।

Cyient IT सर्विसेज कंपनी सायिएंट के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला। सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 7.7 प्रतिशत बढ़कर 2,235 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 2,075.7 रुपये करोड़ था। वहीं, नेट प्रॉफिट में 22 प्रतिशत की मजबूत सेक्वेंशनल ग्रोथ दर्ज की गई है। यह 108.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 132.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

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eMudhra डिजिटल सिग्नेचर सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी ई-मुद्रा ने अपने ग्लोबल लेवल के SSL/TLS सर्टिफिकेट बिजनेस से स्वेच्छा से बाहर निकलने का फैसला किया है। कंपनी के मुताबिक, लगातार बढ़ती अनुपालन शर्तें, बढ़ती कॉस्ट और सीमित विस्तार की संभावनाओं के चलते यह कदम उठाया गया है। यह सेगमेंट ग्लोबल रेवेन्यू का 1 प्रतिशत ही था।

अडानी पावर वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही यानी सितंबर 2026 के लिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने शानदार वित्तीय नतीजे पेश किए हैं। सितंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 148 प्रतिशत की भारी उछाल आया। यह 1,323 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल समान अवधि में 534 करोड़ रुपये था। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 53 प्रतिशत की बढ़ोतरी 10,076 करोड़ के ऊपर चला गया।

ब्लूस्टोन ज्वेलरी ब्रांड ब्लूस्टोन ने 30 सितंबर, 2026 को खत्म हुई तिमाही में अपने वित्तीय नुकसान को बेहद कम किया। इस दौरान कंपनी का नेट मुनाफा घटकर 3.2 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 52 करोड़ रुपये पर था।

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HPCL सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी HPCL ने वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शानदार वापसी की है। इस दौरान कंपनी को 3,482.6 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है, जपकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 11,526 करोड़ रुपये का नेट लॉस दर्ज की थी।

CreditAccess Grameen माइक्रोफाइनेंस लेंडर क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण का सितंबर 2026 तिमाही में 298.7 प्रतिशत उछलकर 502 करोड़ रुपये हो गया, जबकि साल की समान तिमाही में मात्र 126 करोड़ रुपये था।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।