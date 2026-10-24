Stocks Ex-Date Next Week: 25 रुपये के डिविडेंड का मौका! अगले हफ्ते इन 19 कंपनियों की एक्स-डेट, नोट करें तारीखें

Dividend Stocks For Next Week: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो अगला सप्ताह कई बड़ी कंपनियों में काफी उथल-पुथल मचने वाली है। दरअसल अगले सप्ताह कुछ कंपनियां डिविडेंड और कुछ शेयर स्टॉक स्प्लिट और राइट्स इश्यू की वजह से निवेशकों की नजर पर रहने वाले हैं। आइए जानते हैं अगले सप्ताह किन कंपनियों के डिविडेंड की एक्स डेट है।
अगले हफ्ते डिविडेंड देने वाली कंपनियों में Chennai Petroleum Corporation Ltd भी शामिल है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए ₹25 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके लिए 30 अक्टूबर 2026 की एक्स-डेट तय की गई है। अगर आप भी इस कंपनी का डिविडेंड चाहते हैं, तो आपको 30 अक्टूबर से पहले कंपनी का शेयर अपने डिमेट अकाउंट में रखना होगा।
|कंपनी / संस्था का नाम
|कॉरपोरेट एक्शन
|विवरण / राशि
|एक्स-डेट (Ex-Date)
|Ashapura Intimates Fashion Ltd
|सस्पेंशन
|रेजोल्यूशन प्लान
|26 अक्टूबर 2026
|Hexaware Technologies Ltd
|अंतरिम डिविडेंड
|₹9.50 प्रति शेयर
|26 अक्टूबर 2026
|Midaas Fashions Limited
|स्टॉक स्प्लिट
|फेस वैल्यू ₹10 से घटकर ₹5
|26 अक्टूबर 2026
|Talwalkars Better Value Fitness Ltd
|सस्पेंशन
|रेजोल्यूशन प्लान
|26 अक्टूबर 2026
|Anantam Highways Trust
|इनकम डिस्ट्रीब्यूशन
|InvIT पे-आउट
|27 अक्टूबर 2026
|L&T Technology Services Ltd
|अंतरिम डिविडेंड
|₹20.00 प्रति शेयर
|27 अक्टूबर 2026
|Magnus Steel and Infra Ltd
|राइट्स इश्यू
|इक्विटी शेयर राइट्स इश्यू
|27 अक्टूबर 2026
|Cyient Ltd
|अंतरिम डिविडेंड
|₹12 प्रति शेयर
|28 अक्टूबर 2026
|Nippon Life India Asset Management Ltd
|अंतरिम डिविडेंड
|₹9.50 प्रति शेयर
|28 अक्टूबर 2026
|Chandni Machines Ltd
|स्टॉक स्प्लिट
|फेस वैल्यू ₹10 से घटकर ₹1
|29 अक्टूबर 2026
|Crisil Ltd
|अंतरिम डिविडेंड
|17 प्रति शेयर
|29 अक्टूबर 2026
|Ador Welding Ltd
|अंतरिम डिविडेंड
|₹7.50 प्रति शेयर
|30 अक्टूबर 2026
|Chennai Petroleum Corporation Ltd
|अंतरिम डिविडेंड
|₹25.00 प्रति शेयर
|30 अक्टूबर 2026
|DCM Shriram Ltd
|अंतरिम डिविडेंड
|घोषित अंतरिम डिविडेंड
|30 अक्टूबर 2026
|Embassy Office Parks REIT
|इनकम डिस्ट्रीब्यूशन
|REIT पे-आउट
|30 अक्टूबर 2026
|Galaxy Agrico Exports Ltd
|स्टॉक स्प्लिट
|फेस वैल्यू ₹10 से घटकर ₹1
|30 अक्टूबर 2026
|Meenakshi India Ltd
|स्टॉक स्प्लिट
|फेस वैल्यू ₹10 से घटकर ₹5
|30 अक्टूबर 2026
|RailTel Corporation of India Ltd
|अंतरिम डिविडेंड
|घोषित अंतरिम डिविडेंड
|30 अक्टूबर 2026
|Sagility Ltd
|अंतरिम डिविडेंड
|₹0.15 (15 पैसे) प्रति शेयर
|30 अक्टूबर 2026
अगर किसी कंपनी का डिविडेंड पाने की एक्स डेट 25 अक्टूबर, तो निवेशक को 24 अक्टूबर तक अपने डिमेट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर रखने होंगे। उसके बाद ही वो डिविडेंड का लाभ ले पाएग। वहीं अगर स्टॉक स्प्लिट की बात करें, तो जब कंपनी अपने एक शेयर को कई छोटे फेस वैल्यू वाले शेयरों में बांट देती है उसे ही स्टॉप स्प्लिट कहते हैं। इसमें निवेशक के पास शेयरों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन उनकी वैल्यू उतनी है रहती है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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