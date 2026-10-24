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Stocks Ex-Date Next Week: 25 रुपये के डिविडेंड का मौका! अगले हफ्ते इन 19 कंपनियों की एक्स-डेट, नोट करें तारीखें

अगले सप्ताह डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और राइट्स इश्यू के चलते कुछ कंपनियां निवेशकों के रडार पर रहेंगी। Chennai Petroleum Corporation ने 25 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी एक्स-डेट 30 अक्टूबर 2026 है। डिविडेंड पाने के लिए एक्स-डेट से पहले शेयर रखना जरूरी है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड24 Oct 2026, 01:13 PM IST
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25 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही ये कंपनी
25 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही ये कंपनी(AI generated image for representational purposes only)
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Dividend Stocks For Next Week: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो अगला सप्ताह कई बड़ी कंपनियों में काफी उथल-पुथल मचने वाली है। दरअसल अगले सप्ताह कुछ कंपनियां डिविडेंड और कुछ शेयर स्टॉक स्प्लिट और राइट्स इश्यू की वजह से निवेशकों की नजर पर रहने वाले हैं। आइए जानते हैं अगले सप्ताह किन कंपनियों के डिविडेंड की एक्स डेट है।

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25 रुपये का डिविडेंड दे रही ये कंपनी

अगले हफ्ते डिविडेंड देने वाली कंपनियों में Chennai Petroleum Corporation Ltd भी शामिल है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए 25 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके लिए 30 अक्टूबर 2026 की एक्स-डेट तय की गई है। अगर आप भी इस कंपनी का डिविडेंड चाहते हैं, तो आपको 30 अक्टूबर से पहले कंपनी का शेयर अपने डिमेट अकाउंट में रखना होगा।

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अगले सप्ताह इन 19 शेयरों में दिख सकती है हलचल

कंपनी / संस्था का नामकॉरपोरेट एक्शनविवरण / राशिएक्स-डेट (Ex-Date)
Ashapura Intimates Fashion Ltdसस्पेंशनरेजोल्यूशन प्लान26 अक्टूबर 2026
Hexaware Technologies Ltdअंतरिम डिविडेंड 9.50 प्रति शेयर26 अक्टूबर 2026
Midaas Fashions Limitedस्टॉक स्प्लिटफेस वैल्यू 10 से घटकर 526 अक्टूबर 2026
Talwalkars Better Value Fitness Ltdसस्पेंशनरेजोल्यूशन प्लान26 अक्टूबर 2026
Anantam Highways Trustइनकम डिस्ट्रीब्यूशनInvIT पे-आउट27 अक्टूबर 2026
L&T Technology Services Ltdअंतरिम डिविडेंड 20.00 प्रति शेयर27 अक्टूबर 2026
Magnus Steel and Infra Ltdराइट्स इश्यूइक्विटी शेयर राइट्स इश्यू27 अक्टूबर 2026
Cyient Ltdअंतरिम डिविडेंड 12 प्रति शेयर28 अक्टूबर 2026
Nippon Life India Asset Management Ltdअंतरिम डिविडेंड 9.50 प्रति शेयर28 अक्टूबर 2026
Chandni Machines Ltdस्टॉक स्प्लिटफेस वैल्यू 10 से घटकर 129 अक्टूबर 2026
Crisil Ltdअंतरिम डिविडेंड17 प्रति शेयर29 अक्टूबर 2026
Ador Welding Ltdअंतरिम डिविडेंड 7.50 प्रति शेयर30 अक्टूबर 2026
Chennai Petroleum Corporation Ltdअंतरिम डिविडेंड 25.00 प्रति शेयर30 अक्टूबर 2026
DCM Shriram Ltdअंतरिम डिविडेंडघोषित अंतरिम डिविडेंड30 अक्टूबर 2026
Embassy Office Parks REITइनकम डिस्ट्रीब्यूशनREIT पे-आउट30 अक्टूबर 2026
Galaxy Agrico Exports Ltdस्टॉक स्प्लिटफेस वैल्यू 10 से घटकर 130 अक्टूबर 2026
Meenakshi India Ltdस्टॉक स्प्लिटफेस वैल्यू 10 से घटकर 530 अक्टूबर 2026
RailTel Corporation of India Ltdअंतरिम डिविडेंडघोषित अंतरिम डिविडेंड30 अक्टूबर 2026
Sagility Ltdअंतरिम डिविडेंड 0.15 (15 पैसे) प्रति शेयर30 अक्टूबर 2026
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क्या है एक्स-डेट और स्टॉक स्प्लिट?

अगर किसी कंपनी का डिविडेंड पाने की एक्स डेट 25 अक्टूबर, तो निवेशक को 24 अक्टूबर तक अपने डिमेट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर रखने होंगे। उसके बाद ही वो डिविडेंड का लाभ ले पाएग। वहीं अगर स्टॉक स्प्लिट की बात करें, तो जब कंपनी अपने एक शेयर को कई छोटे फेस वैल्यू वाले शेयरों में बांट देती है उसे ही स्टॉप स्प्लिट कहते हैं। इसमें निवेशक के पास शेयरों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन उनकी वैल्यू उतनी है रहती है।

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Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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