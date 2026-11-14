Stocks To Buy: भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और नेस्ले में खरीदारी का मौका? सुमीत बगड़िया से जानें टारगेट और स्टॉप लॉस

Sumeet Bagadia Stock Recommendations: भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते की तेजी के बाद कुछ सुस्ती नजर आई। छुट्टियों की वजह से इस कारोबारी हफ्ता थोड़ा कम रहा। इस दौरान ये इंडेक्स एक सीमित दायरे में सकारात्मक रुख के साथ कारोबार करते रहे। विदेशी निवेश के लगातार प्रवाह और उम्मीद से बेहतर दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजों से बाजार में मजबूती आई है।
इन नतीजों से वित्त वर्ष 2027 (FY27) के अनुमानों में सुधार की उम्मीदें जगी हैं। इससे प्रॉफिट बुकिंग का असर बेअसर हो गया और हफ्ते के अंत में प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि, महंगाई का मुद्दा फिर से फोकस में रहा।
अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़े उम्मीद से अधिक रहे। इससे दिसंबर में फेड दरें फिर से बढ़ सकती हैं। वहीं, फेड के सख्त रुख के कारण वैश्विक स्तर पर यील्ड (बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न) में उछाल आया। भारत में, खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते रिटेल महंगाई दर दो साल के हाई लेवल पर पहुंच गई, जो RBI की तय ऊपरी सीमा को पार कर गई। ब्याज दरें बढ़ने की आशंका की वजह से हफ्ते के आखिर में बाजार की लगातार तीन सत्रों की तेजी पर ब्रेक लग गया।
चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया (Sumeet Bagadia) का मानना है कि जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स 25,000 के स्तर से ऊपर है, तब तक भारतीय शेयर बाजार का रुख सकारात्मक रहेगा। चॉइस ब्रोकिंग के एक्सपर्ट ने कहा कि निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए 25,000 का सपोर्ट स्तर मजबूत बना रह सकता है। निफ्टी 50 इंडेक्स के आउटलुक पर सुमीत बगड़िया ने कहा कि 50 स्टॉक वाले इस इंडेक्स के लिए 25,000–25,080 के स्तर पर तत्काल सपोर्ट है, जबकि 25,250–25,400 के स्तर पर रेजिस्टेंस बना हुआ है।
निफ्टी का RSI 75.22 पर है, जो इसके औसत 66.75 से ऊपर है। इससे पता चलता है कि मोमेंटम मजबूत तो है, लेकिन यह भी बताता है कि बाजार में तेजी कुछ ज्यादा खिंच चुकी है। ऐसे में तेज उछाल के बाद निफ्टी में कुछ समय तक सीमित दायरे में कारोबार जारी रह सकता है।
बैंक निफ्टी के लिए 60,400 से 60,750 का स्तर अहम सपोर्ट जोन है, जबकि 61,300 से 61,500 के बीच रेजिस्टेंस है। सुमीत बगड़िया के मुताबिक, बैंक निफ्टी में तेजी को और मजबूती तभी मिलेगी, जब इंडेक्स 61,500 के स्तर को पार कर उसके ऊपर टिकेगा
चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत बगड़िया ने इन तीन शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इसमें भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और नेस्ले इंडिया शामिल हैं।
भारती एयरटेल के शेयरों में मजबूत ट्रेंड जारी है। चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत बगड़िया ने भारती एयरटेल के शेयरों को 2106 रुपये के स्तर पर खरीदारी की सलाह दी है। इसका टारगेट प्राइस 2340 रुपये दिया है और इसका स्टॉप लॉस 1990 रुपये तय किया है।
सुमीत बगड़िया ने बजाज फाइनेंस का शेयर ₹1,117 पर खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने इसके लिए ₹1,260 का टारगेट प्राइस और ₹1,045 का स्टॉप लॉस दिया है।
सुमीत बगड़िया ने नेस्ले इंडिया का शेयर ₹1,263 पर खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने इसके लिए ₹1,400 का टारगेट प्राइस और ₹1,195 का स्टॉप लॉस तय किया है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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