Stocks to buy: 55%, 57% और 73% का रिटर्न, मालामाल कर सकते हैं ये तीन शेयर, ब्रोकरेज ने लगाया दांव

Stock Picks: शानदार तिमाही नतीजों की बदौलत कंपनियां ब्रोकरेजेज का दिल जीत रही हैं। ब्रोकरेज फर्म एलारा ने ऐसे तीन शेयरों पर बुलिश व्यू दिया है जिनमें 73% तक की जबर्दस्त उछाल की संभावना दिख रही है। ब्रोकरेज ने डेल्हीवेरी, सन टीवी नेटवर्क और एसजेवीएन पर बाय रेटिंग के साथ बड़े-बड़े टारगेट प्राइस सेट किए हैं। आइए जानते हैं कि एलारा ने किस शेयर में कितने पर्सेंट की अपसाइड बताई है और क्यों।

डेल्हीवरी ने पेश किया शानदार तिमाही परिणाम डेल्हीवरी ने दूसरी तिमाही (Q2FY27) में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज किया है। इसकी मुख्य वजह एक्सप्रेस सेगमेंट में लगातार मार्केट शेयर बढ़ना, पार्ट ट्रक लोड (PTL) में नेटवर्क का विस्तार, और कीमतों में बदलाव के बाद बेहतर आय मिलना है। ईंधन और लेबर की बढ़ती लागत के बावजूद, बेहतर नेटवर्क यूटिलाइजेशन और ऑपरेटिंग लीवरेज की मदद से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार हुआ है।

ब्रोकरेज ने कहा, 'कीमतों में बदलाव, ऑटोमेशन और बेहतर यूटिलाइजेशन से मार्जिन में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष (FY27) के अंत तक एक्सप्रेस मार्जिन 16-18% और पीटीएल मार्जिन 15% से अधिक रहने का लक्ष्य है। एआई, रोबोटिक्स और नए कारोबार में निवेश, साथ ही बेहतर वर्किंग कैपिटल और अनुशासित कैपिटल एक्सपेंडिचर (capex) से कंपनी को लंबे समय तक प्रॉफिटेबल ग्रोथ बनाए रखने और मजबूत कैश जनरेट करने में मदद मिलेगी। एसओटीपी मेथड के आधार पर, हम 620 रुपये के टारगेट प्राइस (TP) के साथ 'खरीदारी' की सलाह दोहराते हैं।' यह सोमवार के इंट्रा-डे लो 397.55 के मुकाबले 55.95% का अपसाइड है।

विज्ञापन से होने वाली कमी की भरपाई 'जेलर 2' से होगी सन टीवी नेटवर्क ने दूसरी तिमाही के नतीजों (Q2 Results) में राजस्व का बट्टा दर्ज किया गया है। कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 31.4% गिरावट आई और यह 8 अरब रुपये रहा। ब्रोकरेज का मानना है कि यह उसके अनुमान से 8.9% कम रहा। इस गिरावट का कारण विज्ञापन से प्राप्त राजस्व में 13.5% की गिरावट और पिछले साल की इसी तिमाही में 'कुली' (Coolie) फिल्म की रिलीज से हुई 4 अरब रुपये की कमाई थी।

जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का एबिटडा 4.2 अरब रुपये रहा, जो ब्रोकरेज के अनुमान के मुताबिक है। इसका मार्जिन 52.0% रहा, जबकि हमारा अनुमान 48.0% का था। हमने FY27E के विज्ञापन रेवेन्यू में 5.0% की गिरावट का अनुमान लगाया है। तीसरी तिमाही (Q3FY27) में रिलीज हुई 'जेलर 2' ने 13 दिनों में दुनिया भर में लगभग 7.4 अरब रुपये की कमाई की है, जबकि पिछले साल 'कुली' ने अपने पूरे समय में लगभग 5 अरब रुपये कमाए थे। ब्रोकरेज ने कहा, 'इसे देखते हुए हमने FY27 के रेवेन्यू अनुमान को 3.2% बढ़ा दिया है। 'इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट' बढ़कर 13.6 अरब रुपये हो गई हैं, जो एक मजबूत फिल्म पाइपलाइन की ओर इशारा करती हैं। हमने अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है और SOTP आधारित टारगेट प्राइस 925 रुपये तय किया है।' यह सोमवार के इंट्राडे लो 588.10 के मुकाबले 57.28% का अपसाइड है।

क्षमता विस्तार से SJVN की कमाई में उछाल एसजेवीएन का तिमाही प्रदर्शन मजबूत रहा। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 117.4% बढ़कर 22 अरब रुपये हो गया। एबिटडा 84.3% बढ़कर 15.8 अरब रुपये और शुद्ध लाभ 113.7% बढ़कर 6.5 अरब रुपये रहा। इसके अलावा, 12 अक्टूबर 2026 के सीईआरसी के अंतरिम टैरिफ आदेश के बाद बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए पिछले समय के 40.42 करोड़ रुपये का रेवेन्यू भी इसमें शामिल है। एबिटडा सालाना आधार पर 84.3% और तिमाही आधार पर 79.2% बढ़कर 15.8 अरब रुपये हो गया।

डेप्रिसिएशन सालाना आधार पर 54% और तिमाही आधार पर 6% बढ़कर 2.6 अरब रुपये हो गया। ब्याज सालाना आधार पर 55% और तिमाही आधार पर 50% बढ़कर 4.8 अरब रुपये हो गया। अन्य आय सालाना आधार पर स्थिर रही, लेकिन तिमाही आधार पर 34% बढ़कर 460 मिलियन रुपये हो गई। रिपोर्ट किया गया शुद्धा लाभ सालाना आधार पर 113.7% और तिमाही आधार पर 192.7% बढ़कर 6.5 अरब रुपये हो गया। ब्रोकरेज ने इन्हीं मजबूत पहलुओं को देखते हुए एसजेवीन के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 90 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। सोमवार दोपहर 2.11 बजे के इंट्राडे ट्रेड में इस शेयर के निचले स्तर 51.95 की तुलना में यह 73% का अपसाइड दिखाता है।