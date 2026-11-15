Stocks to Buy: MCX से भारती एयरटेल तक, इन 3 शेयरों पर बुलिश हैं चंदन तापड़िया, जानें टारगेट और स्टॉप लॉस

Stocks to Buy: शुक्रवार को डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50, गिरावट के साथ बंद हुए। इसके साथ ही उनकी लगातार तीन सत्रों की तेजी का सिलसिला भी टूट गया। अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर के उछलकर 6.09% पर पहुंच गई। इसके बाद चिंता बढ़ गई है कि RBI अगले महीने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है।
30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 318.56 अंक यानी 0.39% गिरकर 81,592.45 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह इंडेक्स 622.26 अंक यानी 0.75% तक गिरकर 81,288.75 के निचले स्तर (इंट्राडे लो) तक आ गया था।
निफ्टी 50, 155.05 अंक या 0.61% गिरकर 25,144.30 पर बंद हुआ। शुक्रवार की यह गिरावट, इस महीने दोनों बेंचमार्क सूचकांकों में आई पहली बड़ी गिरावट थी।
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में वेल्थ मैनेजमेंट के डेरिवेटिव्स और टेक्निकल हेड, चंदन तापड़िया ने तीन शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। इसमें MCX, BSE और भारती एयरटेल शामिल हैं। उन्होंने इन शेयरों के लिए खरीदारी की राय के साथ टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी तय किए हैं।
चंदन तापड़िया ने MCX के शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने इसके लिए ₹3,900 का टारगेट और ₹3,600 का स्टॉप लॉस तय किया है। शुक्रवार को एमसीएक्स का शेयर बीएसई पर 2.93% की बढ़त के साथ ₹3,725 पर बंद हुआ था। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, शेयर मजबूत अपट्रेंड में है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कारोबार कर रहा है।
यह अपने प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। पिछले तीन हफ्ते में शेयर ने लगातार ऊंचे टॉप और ऊंचे बॉटम बनाए है। एक्सपर्ट ने इस शेयर में 5 फीसदी तेजी की उम्मीद जताई है।
बीएसई के शेयर पर भी चंदन तापड़िया ने खरीदारी की राय दी है। उन्होंने ₹4,170 का टारगेट और ₹3,820 का स्टॉप लॉस दिया है। शुक्रवार को बीएसई का शेयर एनएसई पर 0.73% की बढ़त के साथ ₹3,937.70 पर बंद हुआ था। शेयर के दैनिक चार्ट पर पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से ऊंचे बॉटम बन रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि शेयर के लिए सपोर्ट का स्तर धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। एक्सपर्ट को इस शेयर में 6 फीसदी तेजी की उम्मीद है।
भारती एयरटेल के शेयर पर चंदन तापड़िया ने खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने इसके लिए ₹2,230 का टारगेट और ₹2,040 का स्टॉप लॉस तय किया है। शुक्रवार को भारती एयरटेल का शेयर बीएसई पर 0.69% की बढ़त के साथ ₹2,106.40 पर बंद हुआ था। टेक्निकल चार्ट पर शेयर ने बुलिश कैंडल बनाई है।
इसमें नया पोल-एंड-फ्लैग ब्रेकआउट बनने की संभावना दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक, शेयर के लिए ₹2,120 का स्तर अहम है। अगर यह इस स्तर के ऊपर मजबूती से टिकता है तो इसमें आगे तेजी आ सकती है। एक्सपर्ट ने इस शेयर में 6 फीसदी की तेजी की उम्मीद जताई है।
|शेयर
|खरीदारी की राय
|टारगेट प्राइस
|स्टॉप लॉस
|संभावित बढ़त
|एमसीएक्स (MCX)
|Buy
|₹3,900
|₹3,600
|करीब 5%
|बीएसई (BSE)
|Buy
|₹4,170
|₹3,820
|करीब 6%
|भारती एयरटेल (Bharti Airtel)
|Buy
|₹2,230
|₹2,040
|करीब 6%
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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