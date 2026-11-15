Stocks to Buy: MCX से भारती एयरटेल तक, इन 3 शेयरों पर बुलिश हैं चंदन तापड़िया, जानें टारगेट और स्टॉप लॉस

Stocks to Buy: शुक्रवार को डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50, गिरावट के साथ बंद हुए। इसके साथ ही उनकी लगातार तीन सत्रों की तेजी का सिलसिला भी टूट गया। अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर के उछलकर 6.09% पर पहुंच गई। इसके बाद चिंता बढ़ गई है कि RBI अगले महीने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है।
30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 318.56 अंक यानी 0.39% गिरकर 81,592.45 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह इंडेक्स 622.26 अंक यानी 0.75% तक गिरकर 81,288.75 के निचले स्तर (इंट्राडे लो) तक आ गया था।
निफ्टी 50, 155.05 अंक या 0.61% गिरकर 25,144.30 पर बंद हुआ। शुक्रवार की यह गिरावट, इस महीने दोनों बेंचमार्क सूचकांकों में आई पहली बड़ी गिरावट थी।
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में वेल्थ मैनेजमेंट के डेरिवेटिव्स और टेक्निकल हेड, चंदन तापड़िया ने तीन शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। इसमें MCX, BSE और भारती एयरटेल शामिल हैं। उन्होंने इन शेयरों के लिए खरीदारी की राय के साथ टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी तय किए हैं।
चंदन तापड़िया ने MCX के शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने इसके लिए ₹3,900 का टारगेट और ₹3,600 का स्टॉप लॉस तय किया है। शुक्रवार को एमसीएक्स का शेयर बीएसई पर 2.93% की बढ़त के साथ ₹3,725 पर बंद हुआ था। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, शेयर मजबूत अपट्रेंड में है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कारोबार कर रहा है।
यह अपने प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। पिछले तीन हफ्ते में शेयर ने लगातार ऊंचे टॉप और ऊंचे बॉटम बनाए है। एक्सपर्ट ने इस शेयर में 5 फीसदी तेजी की उम्मीद जताई है।
बीएसई के शेयर पर भी चंदन तापड़िया ने खरीदारी की राय दी है। उन्होंने ₹4,170 का टारगेट और ₹3,820 का स्टॉप लॉस दिया है। शुक्रवार को बीएसई का शेयर एनएसई पर 0.73% की बढ़त के साथ ₹3,937.70 पर बंद हुआ था। शेयर के दैनिक चार्ट पर पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से ऊंचे बॉटम बन रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि शेयर के लिए सपोर्ट का स्तर धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। एक्सपर्ट को इस शेयर में 6 फीसदी तेजी की उम्मीद है।
भारती एयरटेल के शेयर पर चंदन तापड़िया ने खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने इसके लिए ₹2,230 का टारगेट और ₹2,040 का स्टॉप लॉस तय किया है। शुक्रवार को भारती एयरटेल का शेयर बीएसई पर 0.69% की बढ़त के साथ ₹2,106.40 पर बंद हुआ था। टेक्निकल चार्ट पर शेयर ने बुलिश कैंडल बनाई है।
इसमें नया पोल-एंड-फ्लैग ब्रेकआउट बनने की संभावना दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक, शेयर के लिए ₹2,120 का स्तर अहम है। अगर यह इस स्तर के ऊपर मजबूती से टिकता है तो इसमें आगे तेजी आ सकती है। एक्सपर्ट ने इस शेयर में 6 फीसदी की तेजी की उम्मीद जताई है।
|शेयर
|खरीदारी की राय
|टारगेट प्राइस
|स्टॉप लॉस
|संभावित बढ़त
|एमसीएक्स (MCX)
|Buy
|₹3,900
|₹3,600
|करीब 5%
|बीएसई (BSE)
|Buy
|₹4,170
|₹3,820
|करीब 6%
|भारती एयरटेल (Bharti Airtel)
|Buy
|₹2,230
|₹2,040
|करीब 6%
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।