Stocks to Buy: शेयर बाजार में फिर से तेजी लौट आई है। इसके बाद अब निवेशकों की नजर उन शेयरों पर है, जिनमें कम कीमत पर ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है। पिछले हफ्ते निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। इसी तेजी के बीच चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया ने सोमवार, 23 नवंबर के कारोबार के लिए ₹100 से कम कीमत वाले तीन शेयरों पर खरीदारी की सलाह दी है।

इस लिस्ट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank), जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज (Jayaswal Neco Industries) और सैजिलिटी (Sagility) के शेयर शामिल हैं। बगड़िया ने तीनों शेयरों के लिए खरीदारी का स्तर, टारगेट प्राइस और स्टॉप-लॉस की भी जानकारी दी है। हालांकि, किसी शेयर की कीमत ₹100 से कम होने का मतलब यह नहीं है कि उसका वैल्यूएशन भी सस्ता है। निवेशकों को कंपनी के कारोबार, वित्तीय स्थिति और शेयर के जोखिम को भी ध्यान में रखना चाहिए।

पिछले हफ्ते बाजार में आई रौनक इंडियन स्टॉक मार्केट के बड़े इंडेक्सों में पिछले हफ्ते शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। निफ्टी 50 में 2.61% की बढ़त दर्ज हुई। बीएसई सेंसेक्स करीब 2,300 अंक चढ़ गया। सेक्टर के स्तर पर पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे आगे रहा और इसमें 6.72% की तेजी आई। दूसरी ओर, मेटल इंडेक्स 2.94% गिरकर हफ्ते का सबसे कमजोर सेक्टर रहा। इस दौरान निफ्टी 50 ने 25,500 और सेंसेक्स ने 83,000 के अहम स्तर को पार कर लिया।

बाजार में तेजी की उम्मीद - सुमित बगड़िया चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया का मानना है कि प्रमुख सूचकांकों में आई तेजी के बाद बाजार का रुझान पहले से बेहतर हुआ है। उनके मुताबिक, निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर मजबूत तेजी का कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि बाजार हाल के सीमित कारोबारी दायरे से बाहर निकल गया है। बगड़िया के अनुसार, निफ्टी 50 के लिए 25,500–25,600 का दायरा तत्काल सपोर्ट है। वहीं, 25,920–26,000 का स्तर रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है।

निफ्टी का RSI 78.13 पर है, जो इसके औसत 75.61 से ऊपर है। इससे पता चलता है कि इसमें मजबूती बनी हुई है। हालांकि इंडेक्स ओवरबॉट जोन में भी है। पुट-कॉल रेशियो (PCR) 1.69 पर है। वहीं, इंडिया VIX 7.50% बढ़कर 17.32 पर पहुंच गया। इससे बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। बगड़िया के मुताबिक, निफ्टी को 25,500–25,600 के ऊपर टिके रहना होगा। ऐसा होने पर इंडेक्स के 26,000 की ओर बढ़ने की संभावना बनी रह सकती है।

जानें बैंक निफ्टी का अहम स्तर बैंक निफ्टी इंडेक्स के आउटलुक पर, चॉइस ब्रोकिंग के एक्सपर्ट ने कहा कि बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए तत्काल सपोर्ट 63,500–64,000 के स्तर पर है, जबकि रेजिस्टेंस 64,800–65,000 पर है। संस्थागत निवेशकों (institutional investors) ने इसमें भारी खरीदारी की है। हालांकि, हाल ही में आई तेज तेजी को देखते हुए, इंडेक्स 65,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर (psychological hurdle) के पास कुछ समय के लिए रुक सकता है या वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसके बाद इसमें फिर से अपट्रेंड जारी रह सकता है।

इन 3 शेयरों पर खरीदारी की सलाह सोमवार को खरीदने के लिए सुमीत बगड़िया ने ₹100 से कम कीमत वाले इन तीन शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इनमें IDFC फर्स्ट बैंक, जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज और सैगिलिटी शामिल हैं।

1. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) सुमीत बगड़िया ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर को ₹87.26 पर खरीदने की सलाह दी है। इसके लिए ₹97 का टारगेट प्राइस तय किया गया है, जबकि जोखिम सीमित रखने के लिए ₹82.40 का स्टॉप-लॉस रखने की राय दी गई है। निवेशकों की नजर अब इस शेयर की आगे की चाल और बताए गए खरीद स्तर के आसपास होने वाली ट्रेडिंग पर रहेगी।

2. जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज (Jayaswal Neco Industries) जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज के शेयर में ₹89.35 के स्तर पर खरीदारी की सलाह दी गई है। इसके लिए ₹98 का टारगेट प्राइस बताया गया है। जोखिम सीमित रखने के लिए ₹84.80 का स्टॉप-लॉस रखने की राय दी गई है।

3. सैजिलिटी (Sagility) सैजिलिटी के शेयर के लिए ₹45.25 का खरीद स्तर सुझाया गया है। बगड़िया ने इस शेयर का टारगेट ₹50 रखा है, जबकि ₹42.80 का स्टॉप-लॉस तय किया है। निवेशकों को इस स्तर पर ट्रेडिंग करते समय बाजार की चाल और शेयर में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नजर रखनी चाहिए।