Stocks to Buy: शेयर बाजार में फिर से तेजी लौट आई है। इसके बाद अब निवेशकों की नजर उन शेयरों पर है, जिनमें कम कीमत पर ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है। पिछले हफ्ते निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। इसी तेजी के बीच चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया ने सोमवार, 23 नवंबर के कारोबार के लिए ₹100 से कम कीमत वाले तीन शेयरों पर खरीदारी की सलाह दी है।

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इस लिस्ट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank), जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज (Jayaswal Neco Industries) और सैजिलिटी (Sagility) के शेयर शामिल हैं। बगड़िया ने तीनों शेयरों के लिए खरीदारी का स्तर, टारगेट प्राइस और स्टॉप-लॉस की भी जानकारी दी है। हालांकि, किसी शेयर की कीमत ₹100 से कम होने का मतलब यह नहीं है कि उसका वैल्यूएशन भी सस्ता है। निवेशकों को कंपनी के कारोबार, वित्तीय स्थिति और शेयर के जोखिम को भी ध्यान में रखना चाहिए।

पिछले हफ्ते बाजार में आई रौनक इंडियन स्टॉक मार्केट के बड़े इंडेक्सों में पिछले हफ्ते शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। निफ्टी 50 में 2.61% की बढ़त दर्ज हुई। बीएसई सेंसेक्स करीब 2,300 अंक चढ़ गया। सेक्टर के स्तर पर पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे आगे रहा और इसमें 6.72% की तेजी आई। दूसरी ओर, मेटल इंडेक्स 2.94% गिरकर हफ्ते का सबसे कमजोर सेक्टर रहा। इस दौरान निफ्टी 50 ने 25,500 और सेंसेक्स ने 83,000 के अहम स्तर को पार कर लिया।

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बाजार में तेजी की उम्मीद - सुमित बगड़िया चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया का मानना है कि प्रमुख सूचकांकों में आई तेजी के बाद बाजार का रुझान पहले से बेहतर हुआ है। उनके मुताबिक, निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर मजबूत तेजी का कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि बाजार हाल के सीमित कारोबारी दायरे से बाहर निकल गया है। बगड़िया के अनुसार, निफ्टी 50 के लिए 25,500–25,600 का दायरा तत्काल सपोर्ट है। वहीं, 25,920–26,000 का स्तर रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है।

निफ्टी का RSI 78.13 पर है, जो इसके औसत 75.61 से ऊपर है। इससे पता चलता है कि इसमें मजबूती बनी हुई है। हालांकि इंडेक्स ओवरबॉट जोन में भी है। पुट-कॉल रेशियो (PCR) 1.69 पर है। वहीं, इंडिया VIX 7.50% बढ़कर 17.32 पर पहुंच गया। इससे बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। बगड़िया के मुताबिक, निफ्टी को 25,500–25,600 के ऊपर टिके रहना होगा। ऐसा होने पर इंडेक्स के 26,000 की ओर बढ़ने की संभावना बनी रह सकती है।

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जानें बैंक निफ्टी का अहम स्तर बैंक निफ्टी इंडेक्स के आउटलुक पर, चॉइस ब्रोकिंग के एक्सपर्ट ने कहा कि बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए तत्काल सपोर्ट 63,500–64,000 के स्तर पर है, जबकि रेजिस्टेंस 64,800–65,000 पर है। संस्थागत निवेशकों (institutional investors) ने इसमें भारी खरीदारी की है। हालांकि, हाल ही में आई तेज तेजी को देखते हुए, इंडेक्स 65,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर (psychological hurdle) के पास कुछ समय के लिए रुक सकता है या वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसके बाद इसमें फिर से अपट्रेंड जारी रह सकता है।

इन 3 शेयरों पर खरीदारी की सलाह सोमवार को खरीदने के लिए सुमीत बगड़िया ने ₹100 से कम कीमत वाले इन तीन शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इनमें IDFC फर्स्ट बैंक, जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज और सैगिलिटी शामिल हैं।

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1. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) सुमीत बगड़िया ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर को ₹87.26 पर खरीदने की सलाह दी है। इसके लिए ₹97 का टारगेट प्राइस तय किया गया है, जबकि जोखिम सीमित रखने के लिए ₹82.40 का स्टॉप-लॉस रखने की राय दी गई है। निवेशकों की नजर अब इस शेयर की आगे की चाल और बताए गए खरीद स्तर के आसपास होने वाली ट्रेडिंग पर रहेगी।

2. जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज (Jayaswal Neco Industries) जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज के शेयर में ₹89.35 के स्तर पर खरीदारी की सलाह दी गई है। इसके लिए ₹98 का टारगेट प्राइस बताया गया है। जोखिम सीमित रखने के लिए ₹84.80 का स्टॉप-लॉस रखने की राय दी गई है।

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3. सैजिलिटी (Sagility) सैजिलिटी के शेयर के लिए ₹45.25 का खरीद स्तर सुझाया गया है। बगड़िया ने इस शेयर का टारगेट ₹50 रखा है, जबकि ₹42.80 का स्टॉप-लॉस तय किया है। निवेशकों को इस स्तर पर ट्रेडिंग करते समय बाजार की चाल और शेयर में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नजर रखनी चाहिए।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।