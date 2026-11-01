Stocks To Buy Under ₹100: SJVN से बैंक ऑफ महाराष्ट्र तक... ₹100 से सस्ते इन 3 शेयरों पर एक्सपर्ट से जानें टारगेट

Stocks To Buy Under ₹100: शेयर बाजार इस हफ्ते मजबूती के साथ बंद हुए थे। इस बीच स्टॉक मार्केट में कम कीमत वाले शेयर फिर से फोकस में आ सकते हैं। कई निवेशक 100 रुपये से कम के शेयरों की तलाश में जुटे रहते हैं। चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बागड़िया ने एसजेवीएन (SJVN), एनएचपीसी (NHPC) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) में खरीदारी की सलाह दी है। तीनों शेयरों की सुझाई गई खरीद कीमत ₹100 से कम है।

बता दें कि इस हफ्ते निफ्टी 2% बढ़कर 23,053.10 पर और सेंसेक्स 1.8% की बढ़त के साथ 74,459.53 पर बंद हुआ। आईटी, हेल्थकेयर और कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी से बाजार में यह सुधार देखने को मिला, हालांकि बैंक निफ्टी का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा और इसमें केवल 0.6% की ही तेजी आई।

संस्थागत निवेशकों का रुख भी सकारात्मक रहा। इस हफ्ते कैश मार्केट में FIIs ने ₹6,304.67 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की, जबकि DIIs ने ₹3,109.79 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की। विदेशी निवेशकों की वापसी एक अच्छा संकेत माना जा रहा है।

अगले हफ्ते बाजार की कैसी रहेगी चाल चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया का मानना ​​है कि दलाल स्ट्रीट पर फिलहाल तेजी सीमित है, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स अभी तक 23,160 के आसपास अपने 50-दिन के EMA (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) को वापस हासिल नहीं कर पाया है। चॉइस ब्रोकिंग के इस एक्सपर्ट ने बताया कि निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 22,800–22,900 के स्तर पर है, जबकि 23,150–23,200 का दायरा एक अहम रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है।

निफ्टी 50 इंडेक्स पर बगड़िया ने कहा कि निफ्टी 50, 116.35 अंक (+0.51%) की बढ़त के साथ 23,053.10 पर बंद हुआ। इंडेक्स शुरुआती गिरावट में 22,905.10 तक आ गया था, लेकिन फिर संभलते हुए 23,118.10 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। डेली चार्ट पर बनी 'बुलिश कैंडल' बन गया। हालांकि, इंडेक्स अभी भी 23,160 के पास अपने 50-दिन के EMA (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) को वापस हासिल नहीं कर पाया है। इससे फिलहाल इसमें ऊपर की ओर तेजी सीमित बनी हुई है।

बगाड़िया ने कहा कि तत्काल सपोर्ट 22,800–22,900 के स्तर पर है, जबकि 23,150–23,200 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है। RSI सुधरकर 53.50 पर आ गया है, जो इसके 45.97 के औसत से ऊपर है। इससे शॉर्ट-टर्म मोमेंटम में मजबूती के संकेत मिलते हैं।

बैंक निफ्टी पर सुमीत बगड़िया की राय चॉइस ब्रोकिंग के एक्सपर्ट ने बैंक निफ्टी इंडेक्स के आउटलुक पर कहा कि इस प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स का सेटअप कमजोर बना हुआ है। यह अपने 20-दिवसीय EMA (लगभग 54,968) और 50-दिवसीय EMA (लगभग 55,646) के नीचे कारोबार कर रहा है, जो दोनों ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस स्तरों के रूप में काम करते हैं। तत्काल सपोर्ट 54,500–54,600 के आसपास दिख रहा है, जिसके बाद हाल के निचले स्तर (लो ज़ोन) का सपोर्ट है। बाजार के सेंटिमेंट में सुधार के लिए 55,000 के स्तर के ऊपर लगातार रिकवरी की आवश्यकता होगी।

सुमीत बगड़िया ने इन तीन शेयरों पर दी खरीदारी की सलाह सुमीत बगड़िया ने ₹100 से कम कीमत वाले तीन शेयरों पर खरीदारी की सलाह दी है। इसमें SJVN, NHPC और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं।

1.SJVN सुमीत बागड़िया ने सरकारी बिजली कंपनी एसजेवीएन के शेयर में ₹53.39 के स्तर पर खरीदारी की सलाह दी है। इसके लिए ₹58.59 का टारगेट और ₹50.40 का स्टॉप लॉस रखा गया है। बता दें कि एसजेवीएन बिजली उत्पादन के कारोबार में सक्रिय है। कंपनी मुख्य रूप से हाइड्रोपावर परियोजनाओं के विकास और संचालन से जुड़ी है। इसके अलावा कंपनी सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है।

2. NHPC बागड़िया की दूसरी पसंद एनएचपीसी है। उन्होंने इस शेयर में ₹77.74 के स्तर पर खरीदारी की सलाह दी है। इसका टारगेट ₹85 और स्टॉप लॉस ₹73.80 रखा गया है। बता दें कि एनएचपीसी देश की प्रमुख जलविद्युत कंपनियों में शामिल है। कंपनी हाइड्रोपावर परियोजनाओं के विकास और बिजली उत्पादन के कारोबार में सक्रिय है। इसके साथ ही कंपनी सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भी विस्तार कर रही है।

3. बैंक ऑफ महाराष्ट्र सुमीत बागड़िया की तीसरी पसंद सरकारी बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। उन्होंने इस शेयर में ₹81.36 के स्तर पर खरीदारी की सलाह दी है। इसके लिए ₹89 का टारगेट और ₹77 का स्टॉप लॉस निर्धारित किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कारोबार रिटेल बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, कृषि और MSME लोन जैसे सेक्टर में फैला है। बैंक के कारोबार में कर्ज वितरण, जमा वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता अहम भूमिका निभाते हैं।