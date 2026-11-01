Stocks To Buy Under ₹100: SJVN से बैंक ऑफ महाराष्ट्र तक... ₹100 से सस्ते इन 3 शेयरों पर एक्सपर्ट से जानें टारगेट

Stocks To Buy Under ₹100: शेयर बाजार इस हफ्ते मजबूती के साथ बंद हुए थे। इस बीच स्टॉक मार्केट में कम कीमत वाले शेयर फिर से फोकस में आ सकते हैं। कई निवेशक 100 रुपये से कम के शेयरों की तलाश में जुटे रहते हैं। चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बागड़िया ने एसजेवीएन (SJVN), एनएचपीसी (NHPC) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) में खरीदारी की सलाह दी है। तीनों शेयरों की सुझाई गई खरीद कीमत ₹100 से कम है।

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बता दें कि इस हफ्ते निफ्टी 2% बढ़कर 23,053.10 पर और सेंसेक्स 1.8% की बढ़त के साथ 74,459.53 पर बंद हुआ। आईटी, हेल्थकेयर और कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी से बाजार में यह सुधार देखने को मिला, हालांकि बैंक निफ्टी का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा और इसमें केवल 0.6% की ही तेजी आई।

संस्थागत निवेशकों का रुख भी सकारात्मक रहा। इस हफ्ते कैश मार्केट में FIIs ने ₹6,304.67 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की, जबकि DIIs ने ₹3,109.79 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की। विदेशी निवेशकों की वापसी एक अच्छा संकेत माना जा रहा है।

अगले हफ्ते बाजार की कैसी रहेगी चाल चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया का मानना ​​है कि दलाल स्ट्रीट पर फिलहाल तेजी सीमित है, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स अभी तक 23,160 के आसपास अपने 50-दिन के EMA (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) को वापस हासिल नहीं कर पाया है। चॉइस ब्रोकिंग के इस एक्सपर्ट ने बताया कि निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 22,800–22,900 के स्तर पर है, जबकि 23,150–23,200 का दायरा एक अहम रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है।

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निफ्टी 50 इंडेक्स पर बगड़िया ने कहा कि निफ्टी 50, 116.35 अंक (+0.51%) की बढ़त के साथ 23,053.10 पर बंद हुआ। इंडेक्स शुरुआती गिरावट में 22,905.10 तक आ गया था, लेकिन फिर संभलते हुए 23,118.10 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। डेली चार्ट पर बनी 'बुलिश कैंडल' बन गया। हालांकि, इंडेक्स अभी भी 23,160 के पास अपने 50-दिन के EMA (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) को वापस हासिल नहीं कर पाया है। इससे फिलहाल इसमें ऊपर की ओर तेजी सीमित बनी हुई है।

बगाड़िया ने कहा कि तत्काल सपोर्ट 22,800–22,900 के स्तर पर है, जबकि 23,150–23,200 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है। RSI सुधरकर 53.50 पर आ गया है, जो इसके 45.97 के औसत से ऊपर है। इससे शॉर्ट-टर्म मोमेंटम में मजबूती के संकेत मिलते हैं।

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बैंक निफ्टी पर सुमीत बगड़िया की राय चॉइस ब्रोकिंग के एक्सपर्ट ने बैंक निफ्टी इंडेक्स के आउटलुक पर कहा कि इस प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स का सेटअप कमजोर बना हुआ है। यह अपने 20-दिवसीय EMA (लगभग 54,968) और 50-दिवसीय EMA (लगभग 55,646) के नीचे कारोबार कर रहा है, जो दोनों ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस स्तरों के रूप में काम करते हैं। तत्काल सपोर्ट 54,500–54,600 के आसपास दिख रहा है, जिसके बाद हाल के निचले स्तर (लो ज़ोन) का सपोर्ट है। बाजार के सेंटिमेंट में सुधार के लिए 55,000 के स्तर के ऊपर लगातार रिकवरी की आवश्यकता होगी।

सुमीत बगड़िया ने इन तीन शेयरों पर दी खरीदारी की सलाह सुमीत बगड़िया ने ₹100 से कम कीमत वाले तीन शेयरों पर खरीदारी की सलाह दी है। इसमें SJVN, NHPC और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं।

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1.SJVN सुमीत बागड़िया ने सरकारी बिजली कंपनी एसजेवीएन के शेयर में ₹53.39 के स्तर पर खरीदारी की सलाह दी है। इसके लिए ₹58.59 का टारगेट और ₹50.40 का स्टॉप लॉस रखा गया है। बता दें कि एसजेवीएन बिजली उत्पादन के कारोबार में सक्रिय है। कंपनी मुख्य रूप से हाइड्रोपावर परियोजनाओं के विकास और संचालन से जुड़ी है। इसके अलावा कंपनी सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है।

2. NHPC बागड़िया की दूसरी पसंद एनएचपीसी है। उन्होंने इस शेयर में ₹77.74 के स्तर पर खरीदारी की सलाह दी है। इसका टारगेट ₹85 और स्टॉप लॉस ₹73.80 रखा गया है। बता दें कि एनएचपीसी देश की प्रमुख जलविद्युत कंपनियों में शामिल है। कंपनी हाइड्रोपावर परियोजनाओं के विकास और बिजली उत्पादन के कारोबार में सक्रिय है। इसके साथ ही कंपनी सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भी विस्तार कर रही है।

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3. बैंक ऑफ महाराष्ट्र सुमीत बागड़िया की तीसरी पसंद सरकारी बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। उन्होंने इस शेयर में ₹81.36 के स्तर पर खरीदारी की सलाह दी है। इसके लिए ₹89 का टारगेट और ₹77 का स्टॉप लॉस निर्धारित किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कारोबार रिटेल बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, कृषि और MSME लोन जैसे सेक्टर में फैला है। बैंक के कारोबार में कर्ज वितरण, जमा वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता अहम भूमिका निभाते हैं।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।