Best Banking Stocks: 20 नवंबर, 2026 को खत्म हुए हफ्ते के दौरान भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार तेजी देखी गई। सेंसेक्स 2.85% (लगभग 2,327 अंक) बढ़कर 83,919.71 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 2.61% (लगभग 656 अंक) की बढ़त रही और यह 25,800.60 पर बंद हुआ। यह लगातार चौथा हफ्ता है जब बाजार में तेजी आई है और सूचकांक नौ महीने के नए उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इसी बीच आनंद राठी के मेहुल कोठारी ने ₹200 से कम कीमत वाले तीन बैंक शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। इनमें जम्मू-कश्मीर बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं।

सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और अन्य भारतीय सूचकांकों में आई इस तेजी के पीछे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का भारी निवेश रहा। नवंबर में अब तक भारतीय इक्विटी बाजार में लगभग 12 अरब डॉलर का निवेश आया है, जो कि एक मासिक रिकॉर्ड माना जा रहा है।

बैंक निफ्टी का नया रिकॉर्ड अमेरिकी और एशियाई टेक्नोलॉजी बाजारों में भारी बिकवाली के बीच, वैश्विक निवेशकों ने अपना पैसा AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से जुड़े शेयरों से निकालकर अन्य जगहों पर लगाया है। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों ने इस तेजी में सबसे आगे रहकर योगदान दिया, जिससे निफ्टी बैंक ने एक नया रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और रुपये की मजबूती ने भी बाजार के सेंटीमेंट को और बेहतर बनाने में मदद की।

निफ्टी 26,000 तक पहुंच सकता है आनंद राठी के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (टेक्निकल रिसर्च) मेहुल कोठारी का मानना है कि मौजूदा तेजी के दम पर निफ्टी 50 आने वाले हफ्ते में 26,000 के स्तर तक पहुंच सकता है। हालांकि, बाजार में तेजी का फायदा सभी शेयरों को समान रूप से नहीं मिला है। बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट में हिस्सेदारी कमजोर रही है।

निफ्टी के लिए 25,500 का स्तर तत्काल सपोर्ट है, जबकि 25,300 अगला अहम सपोर्ट रहेगा। कोठारी के मुताबिक, यदि निफ्टी 25,300 के नीचे फिसलता है तो बाजार में मुनाफावसूली तेज हो सकती है। वहीं, ऊपर की तरफ 26,000 से 26,400 का दायरा अहम रेजिस्टेंस जोन है। इस स्तर पर शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। कोठारी ने कहा कि हालिया तेजी के बाद निवेशकों को मुनाफे की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए।

बैंक निफ्टी के लिए 65,500 का स्तर अहम बैंकिंग शेयरों की चाल पर मेहुल कोठारी का रुख सकारात्मक है। उनका मानना है कि बैंक निफ्टी में अभी और तेजी की संभावना है। यह 65,000 से 65,500 के दायरे तक पहुंच सकता है। उनके मुताबिक, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर पहले दिख रहा नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस अब खत्म हो गया है। यह इंडेक्स की मजबूती का संकेत है।

बैंक निफ्टी के लिए 63,000 का स्तर तत्काल और अहम सपोर्ट है। यदि इंडेक्स इस स्तर से नीचे फिसलता है तो मौजूदा तेजी की रफ्तार थम सकती है। इसलिए सकारात्मक रुझान के बावजूद कोठारी ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

₹ 200 से कम के इन 3 बैंक शेयरों पर खरीदारी की सलाह आनंद राठी के मेहुल कोठारी ने ₹200 से कम कीमत वाले इन तीन शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इनमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर बैंक मेहुल कोठारी ने जम्मू-कश्मीर बैंक के शेयर को ₹150 के भाव पर खरीदने की सलाह दी है। इसके लिए उन्होंने ₹160 का टारगेट प्राइस और ₹143 का स्टॉप लॉस तय किया है।

केनरा बैंक आनंद राठी के एक्सपर्ट ने केनरा बैंक के शेयर में ₹138 के स्तर पर खरीदारी की सलाह दी है। शेयर के लिए ₹146 का टारगेट प्राइस और ₹134 का स्टॉप लॉस दिया गया है।

बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को ₹164 के भाव पर खरीदने की सलाह है। मेहुल कोठारी ने इसके लिए ₹174 का टारगेट प्राइस और ₹158 का स्टॉप लॉस बताया है।

बैंक का नाम खरीदारी का भाव टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस जम्मू-कश्मीर बैंक ₹ 150 ₹ 160 ₹ 143 केनरा बैंक ₹ 138 ₹ 146 ₹ 134 बैंक ऑफ इंडिया ₹ 164 ₹ 174 ₹ 158