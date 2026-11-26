Stocks to Watch 26 Nov: भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए गुरुवार को पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। बुधवार की रिकॉर्ड तेजी के बाद आज भी बाजार मजबूती के साथ खुलने की तैयारी में है। सुबह 07:45 बजे गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) 148 अंक या 0.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,073 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 1,502.29 अंक उछलकर 83,938.28 पर और निफ्टी 469.60 अंक चढ़कर 25,819.25 पर बंद हुआ था।

इन शेयरों पर रहेगी नजर Siemens Energy: पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (Q4FY26) में कंपनी का मुनाफा 81% बढ़कर 653 करोड़ रुपये और रेवेन्यू 30% बढ़कर 3,453 करोड़ रुपये रहा।

LG Electronics India: पेरेंट कंपनी सेबी नियमों को पूरा करने के लिए ब्लॉक डील से 2% हिसेदारी या 1.358 करोड़ शेयर बेचकर 2,320.5 करोड़ रुपये जुटाएगी। इससे प्रमोटर हिस्सेदारी 85% से घटकर 83% रह जाएगी।

Lupin: USFDA से डायबिटीज की दवा सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन के जेनेरिक संस्करण को मंजूरी मिली है। अमेरिका में इसका सालाना बाजार 43.92 करोड़ डॉलर का है।

Sugar Stocks: इस्मा (ISMA) ने 2026-27 में चीनी उत्पादन घटकर 2.65 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया है। कम उत्पादन से कीमतों को सहारा मिल सकता है, जिससे बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और डालमिया भारत शुगर फोकस में रहेंगे।

Wipro: कंपनी ने अपनी फिनऑप्स (FinOps) क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ग्लोबल एनर्जी कंपनी 'bp' के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।

Global Health: डनअर्न इन्वेस्टमेंट्स ने बल्क डील के जरिए 1,460 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 930 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। इसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स और एसबीआई म्यूचुअल फंड समेत कई दिग्गजों ने खरीदारी की।

Atlanta Electricals: कंपनी को आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन (APTRANSCO) से 523.21 करोड़ रुपये के ठेके का लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) मिला है।

Juniper Green Energy: सहायक इकाई जूपिटर ग्रीन जेम ने 150 मेगावाट के हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी (NTPC) से समझौता किया है। इससे सालाना 155 करोड़ रुपये की आय होगी।

Sanathan Textiles: दिसंबर में पंजाब प्लांट के विस्तार का दूसरा चरण शुरू होगा, जिससे क्षमता 700 से बढ़कर 900 टन प्रतिदिन हो जाएगी। इससे 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय की उम्मीद है।

KSB: त्रिवेणी टर्बाइन्स से 15 बॉयलर फीड पंप सेट के लिए 117 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, जिसकी डिलीवरी FY28-29 में होगी।

Tata Steel & APL Apollo: टाटा स्टील के सीईओ टी वी नरेंद्रन के अनुसार, एपीएल अपोलो डील पर अल्पसंख्यक शेयरधारकों की चिंताएं दूर करने के लिए प्रबंधन स्तर पर बातचीत जारी है।

Alembic Pharma: गुजरात और वडोदरा सुविधाओं के लिए यूएसएफडीए से दो क्लीन चिट रिपोर्ट (EIR) मिली हैं, जिससे पिछली जांच औपचारिक रूप से बंद हो गई है।

Fino Payments Bank: प्रताप सिंह को 3 साल के लिए नया एमडी-सीईओ, केतन मर्चेंट को प्रेसिडेंट और अनूप अग्रवाल को नियमित सीएफओ नियुक्त किया गया है।

Tariff-Sensitive Stocks: अमेरिका की तरफ से भारतीय सामानों पर 25% तक टैरिफ के प्रस्ताव से टेक्सटाइल, झींगा निर्यातक और जेम्स-ज्वैलरी शेयरों में उतार-चढ़ाव रह सकता है।