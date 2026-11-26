Stocks to Watch 26 Nov: भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए गुरुवार को पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। बुधवार की रिकॉर्ड तेजी के बाद आज भी बाजार मजबूती के साथ खुलने की तैयारी में है। सुबह 07:45 बजे गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) 148 अंक या 0.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,073 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 1,502.29 अंक उछलकर 83,938.28 पर और निफ्टी 469.60 अंक चढ़कर 25,819.25 पर बंद हुआ था।

Advertisement

इन शेयरों पर रहेगी नजर Siemens Energy: पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (Q4FY26) में कंपनी का मुनाफा 81% बढ़कर 653 करोड़ रुपये और रेवेन्यू 30% बढ़कर 3,453 करोड़ रुपये रहा।

LG Electronics India: पेरेंट कंपनी सेबी नियमों को पूरा करने के लिए ब्लॉक डील से 2% हिसेदारी या 1.358 करोड़ शेयर बेचकर 2,320.5 करोड़ रुपये जुटाएगी। इससे प्रमोटर हिस्सेदारी 85% से घटकर 83% रह जाएगी।

Lupin: USFDA से डायबिटीज की दवा सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन के जेनेरिक संस्करण को मंजूरी मिली है। अमेरिका में इसका सालाना बाजार 43.92 करोड़ डॉलर का है।

Sugar Stocks: इस्मा (ISMA) ने 2026-27 में चीनी उत्पादन घटकर 2.65 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया है। कम उत्पादन से कीमतों को सहारा मिल सकता है, जिससे बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और डालमिया भारत शुगर फोकस में रहेंगे।

Advertisement

Wipro: कंपनी ने अपनी फिनऑप्स (FinOps) क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ग्लोबल एनर्जी कंपनी 'bp' के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।

Global Health: डनअर्न इन्वेस्टमेंट्स ने बल्क डील के जरिए 1,460 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 930 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। इसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स और एसबीआई म्यूचुअल फंड समेत कई दिग्गजों ने खरीदारी की।

Atlanta Electricals: कंपनी को आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन (APTRANSCO) से 523.21 करोड़ रुपये के ठेके का लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) मिला है।

Juniper Green Energy: सहायक इकाई जूपिटर ग्रीन जेम ने 150 मेगावाट के हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी (NTPC) से समझौता किया है। इससे सालाना 155 करोड़ रुपये की आय होगी।

Sanathan Textiles: दिसंबर में पंजाब प्लांट के विस्तार का दूसरा चरण शुरू होगा, जिससे क्षमता 700 से बढ़कर 900 टन प्रतिदिन हो जाएगी। इससे 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय की उम्मीद है।

Advertisement

KSB: त्रिवेणी टर्बाइन्स से 15 बॉयलर फीड पंप सेट के लिए 117 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, जिसकी डिलीवरी FY28-29 में होगी।

Tata Steel & APL Apollo: टाटा स्टील के सीईओ टी वी नरेंद्रन के अनुसार, एपीएल अपोलो डील पर अल्पसंख्यक शेयरधारकों की चिंताएं दूर करने के लिए प्रबंधन स्तर पर बातचीत जारी है।

Alembic Pharma: गुजरात और वडोदरा सुविधाओं के लिए यूएसएफडीए से दो क्लीन चिट रिपोर्ट (EIR) मिली हैं, जिससे पिछली जांच औपचारिक रूप से बंद हो गई है।

Fino Payments Bank: प्रताप सिंह को 3 साल के लिए नया एमडी-सीईओ, केतन मर्चेंट को प्रेसिडेंट और अनूप अग्रवाल को नियमित सीएफओ नियुक्त किया गया है।

Tariff-Sensitive Stocks: अमेरिका की तरफ से भारतीय सामानों पर 25% तक टैरिफ के प्रस्ताव से टेक्सटाइल, झींगा निर्यातक और जेम्स-ज्वैलरी शेयरों में उतार-चढ़ाव रह सकता है।

Advertisement

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।