Stocks to Watch: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत थोड़ी सुस्त रह सकती है। ग्लोबल मार्केट्स से मिल रहे मिले-जुले संकेतों का असर घरेलू बाजार पर दिखने की संभावना है। सुबह 6:39 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) अपने पिछले बंद स्तर से करीब 37 अंक से ज्यादा फिसलकर 25,995 के आसपास कारोबार कर रहा था। ऐसे में आज सेंसेक्स निफ्टी की लाल निशान में ओपनिंग होने की पूरी संभावना है। इसी बीच, आज कुछ चुनिंदा शेयर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिनमें हलचल देखने को मिल सकती है।

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नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से एक बड़ी मंजूरी मिल गई है। अब एक्सचेंज कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स से जुड़े फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च कर सकेगा।

Tata Group stocks टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयर आज खास तौर पर चर्चा में रहेंगे। दरअसल, विजय सिंह ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) के उस प्रस्ताव की तत्काल जांच की मांग की है, जिसमें टाटा संस के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने की बात कही गई है।

Exide Industries बैटरी बनाने वाली प्रमुख कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (EESL) में 249.99 करोड़ रुपये का नया निवेश किया है। कंपनी ने यह रकम राइट्स इश्यू के जरिए इक्विटी शेयरों की खरीद करके जुटाई है।

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International Gemmological Institute (India) आईजीआई (IGI) के प्रमोटर्स में से एक, बीसीपी एशिया II टॉपको (BCP Asia II Topco) अपनी हिस्सेदारी घटाने की तैयारी में है। कंपनी ब्लॉक डील्स के जरिए करीब 67.16 लाख शेयर बेचने की योजना बना रही है, जो कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 1.55% हिस्सा है।

Tata Motors ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड (ACGL) में टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी अब बढ़कर 50.17% हो गई है, जो पहले 48.98% थी। ACGL की तरफ से टेंडर ऑफर रूट के जरिए शेयर बायबैक पूरा करने और खरीदे गए शेयरों को रद्द करने के बाद टाटा मोटर्स का हिस्सा बढ़ा है।

BSE बीएसई (BSE) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, बीएसई इंडेक्स सर्विसेज को बाजार नियामक सेबी (SEBI) से बड़ी राहत मिली है। कंपनी को इंडेक्स प्रोवाइडर्स रेगुलेशंस, 2024 के तहत एक इंडेक्स प्रोवाइडर के रूप में काम करने के लिए पंजीकरण मिल गया है।

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Zydus Lifesciences जायडस लाइफसाइंसेज की अमेरिका स्थित सहायक कंपनी, जायडस थेरेप्यूटिक्स इंक को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA) से एक कंप्लीट रिस्पॉन्स लेटर (CRL) प्राप्त हुआ है।

Brainbees Solutions फर्स्टक्राई (FirstCry) की पैरेंट कंपनी ब्रेनबीज सॉल्यूशंस ने अपनी सहायक कंपनी स्वारा बेबी (Swara Baby) के प्रस्तावित आईपीओ (IPO) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने इस आईपीओ में ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के हिस्से को 150 करोड़ रुपये कम कर दिया है।

KPI Green Energy ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के भरूच में अपने 370 MW/677 MWp हाइब्रिड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर (IPP) प्रोजेक्ट के तहत 65.1 MWp की अतिरिक्त क्षमता शुरू कर दी है।

Texmaco Rail & Engineering रेलवे वैगन बनाने वाली कंपनी टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग को उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल से 55.63 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को BTAPM1 और BVCM वेरिएंट सहित कुल 108 वैगनों का निर्माण और आपूर्ति करनी है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।