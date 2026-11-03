Stocks to Watch: बाजार में तेजी के बीच आज इन 10 शेयरों पर रहेगी नजर, दिख सकता है बड़ा एक्शन!

Stocks to Watch Today: शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन तेजी के आसार हैं। बीते कल जोरदार बढ़त के बाद आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 150 अंकों के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। बीते कल सेंसेक्स 1,233.25 अंक या 1.66% उछलकर 75,692.78 के स्तर पर बंद हुआ। यह 7 सितंबर के बाद सेंसेक्स का सबसे हाई क्लोजिंग लेवल है। वहीं, निफ्टी 387.70 अंक या 1.68% की छलांग लगाते हुए 23,440.80 के स्तर पर बंद हुआ। इसी बीच, आज के कारोबार में कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जिनके शेयर फोकस में रहने वाले हैं। ये कंपनियां बड़े कॉन्ट्रैक्ट, कॉर्पोरेट एक्शन, और सितंबर 2026 के तिमाही रिजल्ट्स की वजह से चर्चा में बने हुए हैं।

ITC FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी ITC ने निराशाजनक तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18.5 प्रतिशत गिरकर 4,229 करोड़ रुपये रह गया।

Marico पैराशूट तेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैरिको ने दूसरी तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 31% उछलकर 550 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी 12% बढ़कर 3,897 करोड़ रुपये रहा।

Container Corporation of India लॉजिस्टिक्स सेक्टर की प्रमुख सरकारी कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का दूसरी तिमाही मे नेट मुनाफा 6.8% घटकर 353 करोड़ रुपये हो गया।

IDBI Bank केंद्र सरकार की तरफ से फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को नियंत्रण हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव के खिलाफ IDBI Bank के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। इससे बैंक के कामकाज पर सीधा असर पड़ने की संभावना है।

PTC India पीटीसी इंडिया का मुनाफा दूसरी तिमाही में 24.8% घटकर 143.68 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 191 करोड़ रुपये था।

Granules India ग्रेन्यूल्स इंडिया ने दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन करते हुए अपने नेट प्रॉफिट में 39.2% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी का मुनाफा 182 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

Lloyds Engineering Works लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स अपनी सहायक कंपनी सिस्कॉल (SISCOL) में प्रेफरेंशियल शेयरों के जरिए 100 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है।

NALCO नाल्को के शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी बोर्ड ने 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 4.50 रुपये या 90% का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है।