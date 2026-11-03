Stocks to Watch: बाजार में तेजी के बीच आज इन 10 शेयरों पर रहेगी नजर, दिख सकता है बड़ा एक्शन!

Stocks to Watch Today: शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन तेजी के आसार हैं। बीते कल जोरदार बढ़त के बाद आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 150 अंकों के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। बीते कल सेंसेक्स 1,233.25 अंक या 1.66% उछलकर 75,692.78 के स्तर पर बंद हुआ। यह 7 सितंबर के बाद सेंसेक्स का सबसे हाई क्लोजिंग लेवल है। वहीं, निफ्टी 387.70 अंक या 1.68% की छलांग लगाते हुए 23,440.80 के स्तर पर बंद हुआ। इसी बीच, आज के कारोबार में कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जिनके शेयर फोकस में रहने वाले हैं। ये कंपनियां बड़े कॉन्ट्रैक्ट, कॉर्पोरेट एक्शन, और सितंबर 2026 के तिमाही रिजल्ट्स की वजह से चर्चा में बने हुए हैं।

Advertisement

ITC FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी ITC ने निराशाजनक तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18.5 प्रतिशत गिरकर 4,229 करोड़ रुपये रह गया।

Marico पैराशूट तेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैरिको ने दूसरी तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 31% उछलकर 550 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी 12% बढ़कर 3,897 करोड़ रुपये रहा।

Container Corporation of India लॉजिस्टिक्स सेक्टर की प्रमुख सरकारी कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का दूसरी तिमाही मे नेट मुनाफा 6.8% घटकर 353 करोड़ रुपये हो गया।

IDBI Bank केंद्र सरकार की तरफ से फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को नियंत्रण हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव के खिलाफ IDBI Bank के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। इससे बैंक के कामकाज पर सीधा असर पड़ने की संभावना है।

Advertisement

PTC India पीटीसी इंडिया का मुनाफा दूसरी तिमाही में 24.8% घटकर 143.68 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 191 करोड़ रुपये था।

Granules India ग्रेन्यूल्स इंडिया ने दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन करते हुए अपने नेट प्रॉफिट में 39.2% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी का मुनाफा 182 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

Lloyds Engineering Works लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स अपनी सहायक कंपनी सिस्कॉल (SISCOL) में प्रेफरेंशियल शेयरों के जरिए 100 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है।

NALCO नाल्को के शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी बोर्ड ने 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 4.50 रुपये या 90% का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

Advertisement

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।