Stocks to Watch Today: रिलायंस, Jio, IOC और M&M समेत ये शेयर रहेंगे आज रडार पर, जानिए वजह

Stocks to Watch 4 November: शेयर बाजार में पिछले सप्ताह फिर से खरीदारी लौटती देखी गई। बीते शुक्रवार को बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 308.49 अंक या 0.41% की बढ़ोतरी के साथ 74,459.53 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 116.35 अंक या 0.51% मजबूत होकर 23,053.10 के लेवल पर बंद हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स 22800 के ऊपर टिका रहता है, तब तक मार्केट में शॉर्ट टर्म रैली का ट्रेंड जारी रह सकता है। ऐसे में आज 2 नवंबर को घरेलू बाजार में जोरदार हलचल देखने को मिल सकती है। दरअसल, सितंबर तिमाही नतीजों,अक्टूबर के ऑटो सेल डेटा और बड़ी कॉरपोरेट ऐलानों के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो प्लेटफॉर्म्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और IOC जैसे कई शेयर निवेशकों के रडार पर रहेंगे।
मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का सितंबर तिमाही 2026 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 41% बढ़कर 25,548 करोड़ रुपये रहा।
सब्सक्राइबर्स और ARPU में सुधार से जियो प्लेटफॉर्म्स का सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 14% बढ़कर 8,389 करोड़ हो गया। वहीं, ऑपरेशन से रेवेन्यू 11% बढ़कर 40,475 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में NTPC ग्रीन एनर्जी का रिन्यूएबल सेगमेंट की मजबूती से कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 56.2% बढ़कर 137.5 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।
दिग्गज दवा कंपनी सन फार्मा का अमेरिकी मुकदमों और प्रस्तावित अधिग्रहण प्रावधानों के चलते शुद्ध मुनाफा 36% घटकर 1,989 करोड़ रुपये रह गया।
वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में CDSL का डीमैट अकाउंट के विस्तार से नेट प्रॉफिट 24% बढ़कर 173 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एबिटा मार्जिन सुधरकर 58% हो गया।
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) का सितंबर 2026 में स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 14% बढ़कर 5,320 करोड़ रुपये हो गया।
GAIL ने सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड आंकड़े पेश किए हैं। सितंबर तिमाही में गैस बिजनेस के दम पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 139.3% की भारी बढ़ोतरी के साथ 4,719.66 करोड़ रुपये पहुंच गया।
सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सितंबर 2026 तिमाही में घाटे से उबरकर अब तक का सबसे बड़ा तिमाही मुनाफा दर्ज किया। कंपनी ने रिपोर्ट की गई तिमाही के लिए 21,630 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 2,661 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) का सिंतबर तिमाही में स्टैंडअलोन मुनाफा 19.8% की बढ़त के साथ 1,541 करोड़ रुपये रहा।
दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अक्टूबर 2026 में कुल 1,31,109 वाहन बेचे हैं। इस दौरान यूटिलिटी व्हीकल में 2% और कमर्शियल व्हीकल में 4% की ग्रोथ दर्ज की गई।
हीरो मोटोकॉर्प की अक्टूबर महीने में टू-व्हीलर डिमांड के कारण कुल सप्लाई 7,34,403 यूनिट रही। रिटेल सेगमेंट पर 5.89 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए।
आज ITC, मैरिको, UPL, नाल्को और टाटा इन्वेस्टमेंट समेत 50 से ज्यादा कंपनियों के वित्तीय परि आज घोषित होंगे।
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