Stocks to Watch for 5 November: गुरुवार को इन शेयरों पर रहेगी बाजार की नजर, डाबर-नायका से अपोलो तक कई बड़े नाम शामिल

Stocks to Watch for 5 November: बुधवार, 4 नवंबर 2026 को इंडियन इक्विटी बेंचमार्क ने लगातार पांचवें सत्र में अपनी बढ़त बनाए रखी। बाजार की शुरुआत कमजोर रही थी, लेकिन दिग्गज वित्तीय शेयरों में खरीदारी के चलते इसमें सुधार आया। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का लगातार निवेश और अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से जुड़े घटनाक्रमों के कारण निवेशक पूरे सत्र के दौरान एक्टिव रहे।

निफ्टी 50, 149.75 अंक या 0.63% की बढ़त के साथ 23,960.60 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 383.55 अंक या 0.50% ऊपर चढ़कर 77,301.40 पर बंद हुआ। दोनों सूचकांक अपने इंट्राडे निचले स्तरों से संभल गए। सेंसेक्स ने शुरुआती 200 अंकों से अधिक की गिरावट से उबरते हुए अंत में अच्छी-खासी बढ़त हासिल कर ली।

इन शेयरों पर रखें नजर इसबीच बुधवार को अपोलो टायर्स (Apollo Tyres), लेंसकार्ट (Lenskart), नायका (Nykaa) और डाबर (Dabur) समेत 9 कंपनियों ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इन नतीजों के चलते और कई कंपनियों के महत्वपूर्ण अपडेट्स के चलते कई कंपनियों के शेयर गुरुवार को एक्शन में रह सकते हैं।

1. डाबर डाबर कंपनी ने Q2 में अपने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 12% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो ₹506 करोड़ हो गया है। एक साल पहले यह ₹453 करोड़ था। यह लगातार चौथी तिमाही है जब कंपनी ने डबल-डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ हासिल की है। रेवेन्यू भी 11.7% बढ़कर ₹3,191 करोड़ से ₹3,563 करोड़ हो गया है। EBITDA 7.5% बढ़कर ₹588 करोड़ से ₹632 करोड़ हो गया है, जबकि EBITDA मार्जिन पिछले साल की इसी तिमाही के 18.4% से घटकर 17.8% रह गया है। इस खबर के चलते कंपनी के शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है।

2. BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने दूसरी तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 44.9% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो ₹809.15 करोड़ हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹558.43 करोड़ था। रेवेन्यू 34.1% बढ़कर ₹1,432.6 करोड़ हो गया, जबकि एक साल पहले यह ₹1,068.4 करोड़ था। EBITDA 42.4% बढ़कर ₹984 करोड़ हो गया (जो पहले ₹690.9 करोड़ था), वहीं EBITDA मार्जिन पिछले साल की इसी तिमाही के 64.66% से बढ़कर 68.7% हो गया। इस खबर का असर शेयरों पर नजर आ सकता है।

3. अपोलो टायर्स टायर बनाने वाली इस कंपनी ने Q2 के लिए अपने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 13.3% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो ₹292.2 करोड़ हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹258 करोड़ था। पिछले वित्तीय वर्ष की Q2 में ₹6,831 करोड़ के मुकाबले, इस बार ऑपरेशंस से रेवेन्यू 16.6% बढ़कर ₹7,968.1 करोड़ हो गया है। EBITDA सालाना आधार पर 16.2% घटकर ₹1,020 करोड़ से ₹855 करोड़ रह गया है। EBITDA मार्जिन भी पिछले साल की इसी तिमाही के 14.9% से घटकर 10.7% पर आ गया है। इस खबर के बाद गुरुवार को कंपनी के शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है।

4. नायका कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में अपना नेट प्रॉफिट ₹101.2 करोड़ दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी तिमाही के ₹33 करोड़ के मुकाबले तीन गुना से भी अधिक है। इस तिमाही के दौरान, कंपनी के ब्यूटी वर्टिकल का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) ₹4,454 करोड़ रहा। इसमें कंपनी का ई-कॉमर्स बिज़नेस, रिटेल स्टोर, ई-B2B डिस्ट्रीब्यूशन और 'हाउस ऑफ नायका ब्यूटी' पोर्टफोलियो शामिल हैं। नेट सेल्स वैल्यू (NSV) में 28% की वृद्धि हुई, जबकि ब्यूटी वर्टिकल का EBITDA 51% बढ़ गया। इसके बाद गुरुवार को कंपनी के शेयर में तगड़ी हलचल देखने को मिल सकती है।

5. अपोलो हॉस्पिटल्स कंपनी ने Q2 में अपने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 33.6% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो ₹660 करोड़ हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹494 करोड़ था। रेवेन्यू 23% बढ़कर ₹6,189 करोड़ से ₹7,615 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA 28.8% बढ़कर ₹925 करोड़ से ₹1,191 करोड़ पर पहुंच गया।

EBITDA मार्जिन एक साल पहले के 14.9% से बढ़कर 15.6% हो गया। कंपनी का प्रदर्शन सभी प्रमुख पैमानों पर CNBC-TV18 के अनुमानों से बेहतर रहा। नेट प्रॉफिट ₹632 करोड़ के अनुमान से अधिक रहा, जबकि रेवेन्यू भी ₹7,515 करोड़ के अनुमान को पार कर गया। EBITDA ₹1,160 करोड़ के अनुमान से ज्यादा रहा, और EBITDA मार्जिन भी 15.4% के अनुमान से ऊपर रहा। इसके बाद कंपनी के शेयरों में गुरुवार को हलचल दिख सकती है।