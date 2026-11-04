Stocks to Watch for 5 November: गुरुवार को इन शेयरों पर रहेगी बाजार की नजर, डाबर-नायका से अपोलो तक कई बड़े नाम शामिल

Stocks to Watch for 5 November: बुधवार, 4 नवंबर 2026 को इंडियन इक्विटी बेंचमार्क ने लगातार पांचवें सत्र में अपनी बढ़त बनाए रखी। बाजार की शुरुआत कमजोर रही थी, लेकिन दिग्गज वित्तीय शेयरों में खरीदारी के चलते इसमें सुधार आया। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का लगातार निवेश और अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से जुड़े घटनाक्रमों के कारण निवेशक पूरे सत्र के दौरान एक्टिव रहे।

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निफ्टी 50, 149.75 अंक या 0.63% की बढ़त के साथ 23,960.60 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 383.55 अंक या 0.50% ऊपर चढ़कर 77,301.40 पर बंद हुआ। दोनों सूचकांक अपने इंट्राडे निचले स्तरों से संभल गए। सेंसेक्स ने शुरुआती 200 अंकों से अधिक की गिरावट से उबरते हुए अंत में अच्छी-खासी बढ़त हासिल कर ली।

इन शेयरों पर रखें नजर इसबीच बुधवार को अपोलो टायर्स (Apollo Tyres), लेंसकार्ट (Lenskart), नायका (Nykaa) और डाबर (Dabur) समेत 9 कंपनियों ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इन नतीजों के चलते और कई कंपनियों के महत्वपूर्ण अपडेट्स के चलते कई कंपनियों के शेयर गुरुवार को एक्शन में रह सकते हैं।

1. डाबर डाबर कंपनी ने Q2 में अपने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 12% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो ₹506 करोड़ हो गया है। एक साल पहले यह ₹453 करोड़ था। यह लगातार चौथी तिमाही है जब कंपनी ने डबल-डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ हासिल की है। रेवेन्यू भी 11.7% बढ़कर ₹3,191 करोड़ से ₹3,563 करोड़ हो गया है। EBITDA 7.5% बढ़कर ₹588 करोड़ से ₹632 करोड़ हो गया है, जबकि EBITDA मार्जिन पिछले साल की इसी तिमाही के 18.4% से घटकर 17.8% रह गया है। इस खबर के चलते कंपनी के शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है।

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2. BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने दूसरी तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 44.9% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो ₹809.15 करोड़ हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹558.43 करोड़ था। रेवेन्यू 34.1% बढ़कर ₹1,432.6 करोड़ हो गया, जबकि एक साल पहले यह ₹1,068.4 करोड़ था। EBITDA 42.4% बढ़कर ₹984 करोड़ हो गया (जो पहले ₹690.9 करोड़ था), वहीं EBITDA मार्जिन पिछले साल की इसी तिमाही के 64.66% से बढ़कर 68.7% हो गया। इस खबर का असर शेयरों पर नजर आ सकता है।

3. अपोलो टायर्स टायर बनाने वाली इस कंपनी ने Q2 के लिए अपने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 13.3% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो ₹292.2 करोड़ हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹258 करोड़ था। पिछले वित्तीय वर्ष की Q2 में ₹6,831 करोड़ के मुकाबले, इस बार ऑपरेशंस से रेवेन्यू 16.6% बढ़कर ₹7,968.1 करोड़ हो गया है। EBITDA सालाना आधार पर 16.2% घटकर ₹1,020 करोड़ से ₹855 करोड़ रह गया है। EBITDA मार्जिन भी पिछले साल की इसी तिमाही के 14.9% से घटकर 10.7% पर आ गया है। इस खबर के बाद गुरुवार को कंपनी के शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है।

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4. नायका कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में अपना नेट प्रॉफिट ₹101.2 करोड़ दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी तिमाही के ₹33 करोड़ के मुकाबले तीन गुना से भी अधिक है। इस तिमाही के दौरान, कंपनी के ब्यूटी वर्टिकल का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) ₹4,454 करोड़ रहा। इसमें कंपनी का ई-कॉमर्स बिज़नेस, रिटेल स्टोर, ई-B2B डिस्ट्रीब्यूशन और 'हाउस ऑफ नायका ब्यूटी' पोर्टफोलियो शामिल हैं। नेट सेल्स वैल्यू (NSV) में 28% की वृद्धि हुई, जबकि ब्यूटी वर्टिकल का EBITDA 51% बढ़ गया। इसके बाद गुरुवार को कंपनी के शेयर में तगड़ी हलचल देखने को मिल सकती है।

5. अपोलो हॉस्पिटल्स कंपनी ने Q2 में अपने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 33.6% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो ₹660 करोड़ हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹494 करोड़ था। रेवेन्यू 23% बढ़कर ₹6,189 करोड़ से ₹7,615 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA 28.8% बढ़कर ₹925 करोड़ से ₹1,191 करोड़ पर पहुंच गया।

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EBITDA मार्जिन एक साल पहले के 14.9% से बढ़कर 15.6% हो गया। कंपनी का प्रदर्शन सभी प्रमुख पैमानों पर CNBC-TV18 के अनुमानों से बेहतर रहा। नेट प्रॉफिट ₹632 करोड़ के अनुमान से अधिक रहा, जबकि रेवेन्यू भी ₹7,515 करोड़ के अनुमान को पार कर गया। EBITDA ₹1,160 करोड़ के अनुमान से ज्यादा रहा, और EBITDA मार्जिन भी 15.4% के अनुमान से ऊपर रहा। इसके बाद कंपनी के शेयरों में गुरुवार को हलचल दिख सकती है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।