Stock Market Prediction Tomorrow, 25 November 2026: शेयर बाजार में सोमवार की तेज गिरावट ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी बिकवाली के बाद अब बुधवार के कारोबारी सत्र में बाजार की नजर उन कंपनियों पर रहेगी, जहां कॉरपोरेट घोषणाओं, नए ऑर्डर, प्रमोटर्स की खरीदारी और तकनीकी संकेतों से शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि कुछ कंपनियों के पास कारोबार से जुड़ी ठोस खबरें हैं, जबकि कुछ शेयरों में कीमतें लगातार एक सीमित दायरे में कारोबार कर रही हैं।

बुधवार, 25 नवंबर को ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, वास्कॉन इंजीनियर्स, टैल्ब्रोस इंजीनियरिंग, हेक्सागन न्यूट्रिशन और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज समेत कई शेयरों पर निवेशकों की नजर रह सकती है। वहीं, फिजिक्सवाला, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस जैसे शेयर तकनीकी सेटअप के चलते चर्चा में रह सकते हैं।

कॉरपोरेट खबरों के चलते इन 8 शेयरों पर रहेगी नजर 1. ब्रिगेड एंटरप्राइजेज (Brigade Enterprises) रियल एस्टेट कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने बेंगलुरु में अपने प्रीमियम मिक्स्ड-यूज लाइफस्टाइल टाउनशिप प्रोजेक्ट 'ब्रिगेड ऑटोग्राफ' की लॉन्चिंग के पहले वीकेंड में ₹1,600 करोड़ की बिक्री दर्ज की है। कंपनी के लिए शुरुआती बुकिंग का यह आंकड़ा अहम है। इससे मिड और प्रीमियम आवासीय सेगमेंट में मांग में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। बुधवार को शेयर में इस अपडेट के चलते निवेशकों की दिलचस्पी रह सकती है।

2. वास्कॉन इंजीनियर्स (Vascon Engineers) वास्कॉन इंजीनियर्स को मुंबई के बोरीवली में एक पुनर्विकास परियोजना के लिए ₹195 करोड़ का लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) मिला है। यह काम कनाकिया ट्रांसपेरेंट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दिया गया है। इसके तहत कंपनी को शेल-एंड-कोर निर्माण का काम करना है। नए प्रोजेक्ट से जुड़ा यह अपडेट बुधवार को शेयर के लिए अहम ट्रिगर हो सकता है।

3. टैल्ब्रोस इंजीनियरिंग (Talbros Engineering) टैल्ब्रोस इंजीनियरिंग ने एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में कहा है कि कंपनी के बोर्ड की बैठक 27 नवंबर 2026 को होगी। इस बैठक में प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए इक्विटी शेयर या अन्य पात्र सिक्योरिटीज जारी कर फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। बोर्ड की बैठक और फंड जुटाने की संभावित योजना के कारण यह शेयर चर्चा में रह सकता है।

4. हेक्सागन न्यूट्रिशन (Hexagon Nutrition) हेक्सागन न्यूट्रिशन में प्रमोटर ग्रुप की खरीदारी सामने आई है। 24 नवंबर को दाखिल रेगुलेटरी खुलासों के मुताबिक, कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम अरुण केलकर ने ओपन मार्केट से 35,000 शेयर खरीदे। वहीं, प्रमोटर और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. निखिल अरुण केलकर ने भी 35,000 इक्विटी शेयर खरीदे। प्रमोटर समूह के अन्य सदस्यों ने भी अतिरिक्त शेयर खरीदे हैं। प्रमोटर्स की इस खरीदारी पर बुधवार को बाजार की नजर रह सकती है।

5. हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज (Hexaware Technologies) आईटी सर्विसेज कंपनी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज को 2026 Gartner Magic Quadrant for Service Integration and Management (SIAM) Services में चैलेंजर के रूप में मान्यता मिली है। यह कंपनी के एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस मैनेजमेंट कारोबार से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है।

6. टाटा स्टील टाटा स्टील के CFO ने कहा कि कंपनी APL अपोलो को लिस्टेड रखने का प्लान बना रही है और जल्द ही इसे कर्ज-मुक्त करने से पहले अपने नेट डेट-टू-EBITDA रेश्यो को लगभग 2.5 गुना तक लाने का लक्ष्य है। कंबाइंड ट्यूब्स और कलर-कोटेड स्टील कैपेसिटी 7.5 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। अगले कुछ सालों में इसे 15.5 मिलियन टन तक बढ़ाने की संभावना है।

7. टीमलीज सर्विसेज (TeamLease Services) स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज कंपनी टीमलीज सर्विसेज ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ चल रहे कानूनी विवाद को लेकर रेगुलेटरी अपडेट जारी किया है। इस मामले में आगे होने वाले घटनाक्रम और संभावित वित्तीय प्रभावों पर निवेशकों की नजर रह सकती है।

8. फिजिक्सवाला एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी फिजिक्सवाला ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। पंजाब सरकार ने पटियाला में फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना को अधिसूचित किया है। इस यूनिवर्सिटी को कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी नेक्स्टसीड फाउंडेशन प्रायोजित करेगी।

यहां ऑनलाइन अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और करियर आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने की योजना है। पढ़ाई में एआई आधारित लर्निंग, लाइव सेशन और फैकल्टी मेंटरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। बुधवार को निवेशकों की नजर में यह शेयर आ सकता है।

9. लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में बड़े ब्लॉक डील हुए हैं। स्टीडव्यू कैपिटल मॉरीशस ने 1.15 करोड़ शेयर यानी 0.66% हिस्सेदारी करीब ₹835.22 करोड़ में बेची। वहीं, एलटीआर फोकस फंड ने 11.77 लाख शेयर यानी 0.07% हिस्सेदारी लगभग ₹85.37 करोड़ में बेची।

दूसरी तरफ, सोसाइटी जनरल और गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट्स मॉरीशस-I ने 61.76 लाख शेयर खरीदे। गोल्डमैन सैक्स बैंक यूरोप ने भी 3.45 लाख शेयर खरीदे। ये सौदे NSE पर औसतन ₹725 प्रति शेयर की कीमत पर हुए। ब्लॉक डील के बाद निवेशकों की नजर शेयर में कारोबार की मात्रा और आगे की चाल पर रहेगी।

सोमवरा को कैसा रहा बाजार का हाल मंगलवार, 24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरपुरब के कारण घरेलू शेयर बाजार बंद रहे। इससे पहले सोमवार, 23 नवंबर के सत्र में, प्रमुख सूचकांकों में व्यापक स्तर पर मुनाफावसूली (प्रॉफिट बुकिंग) देखी गई।

निफ्टी 50 सूचकांक 450.95 अंक (1.75 प्रतिशत) गिरकर 25,349.65 पर बंद हुआ, जबकि BSE सेंसेक्स 1,483.72 अंक (1.77 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 82,435.99 पर बंद हुआ। बैंकिंग और मेटल शेयरों में गिरावट के कारण बाजार नीचे आया, जबकि आईटी शेयरों ने अपेक्षाकृत बेहतर मजबूती दिखाई।