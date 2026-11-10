Stocks to Watch Tomorrow 11 November: Jyothy Labs से MRF तक... कल इन 13 शेयरों में दिख सकता है एक्शन, जानें वजह

Stocks in Focus 11 November: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं और कल 11 नवंबर को ट्रेड लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। आज हम आपको कुछ ऐसे शेयरों के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें बुधवार 11 नंवबर को हलचल देखने को मिल सकती है। काफी निवेशकों की नजर इन 13 शेयरों पर रहने वाली है।
इसकी वजह इन कंपनियों से जुड़ी अहम खबरें और कॉरपोरेट अपडेट हैं। कुछ कंपनियों को नए ऑर्डर मिले हैं, तो कुछ ने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। वहीं, कुछ कंपनियों के शेयर बायबैक, डिविडेंड और मैनेजमेंट से जुड़े अपडेट के कारण निवेशकों के रडार पर रह सकते हैं। कल एक्शन वाले शेयरों में Bank of Baroda, Jyothy Labs, Olectra Greentech, MRF, BHEL और Cochin Shipyard समेत कई कंपनियों के स्टॉक्स शामिल हैं।
|स्टॉक का नाम
|एक्शन की वजह
|Bank of Baroda
|बैंक ने 1, 3, 6 और 12 महीने की MCLR दरों में बढ़ोतरी की है। नई दरें 12 नवंबर से लागू होंगी।
|Jyothy Labs
|कंपनी ने शेयर बायबैक की कीमत 11.6% बढ़ाकर ₹240 प्रति शेयर कर दी है।
|Olectra Greentech
|Q2 में नेट प्रॉफिट 6.8% बढ़कर ₹52.93 करोड़ हुआ, जबकि EBITDA मार्जिन घटकर 13.4% रहा।
|MRF
|सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 13% गिरकर ₹417 करोड़ रहा। कंपनी ने ₹3 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।
|BHEL
|तेलंगाना कमर्शियल टैक्स विभाग ने ₹207.26 करोड़ का टैक्स डिमांड ऑर्डर वापस लिया है।
|Whirlpool
|Q2 में नेट प्रॉफिट 39% गिरकर ₹25 करोड़ और EBITDA 31% घटकर ₹40 करोड़ रहा।
|Cochin Shipyard
|Q2 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 50% गिरा। कंपनी ने ₹3 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।
|Ashoka Buildcon
|NHAI से ₹865.90 करोड़ के 8-लेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है।
|eMudhra
|कंपनी ने FY27 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस ₹800 करोड़ और नेट प्रॉफिट गाइडेंस ₹125 करोड़ कर दी है।
|Vishnu Chemicals
|फ्रांस की DCX Chrome SAS के साथ 50:50 जॉइंट वेंचर किया है। भारत में हाई-प्योरिटी क्रोमियम मेटल फैसिलिटी स्थापित होगी।
|GPT Infraprojects
|नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के ₹103.58 करोड़ के प्रोजेक्ट में कंपनी L-1 घोषित हुई है।
|EPACK Prefab
|कंपनी के CFO राहुल अग्रवाल ने 9 नवंबर 2026 से इस्तीफा दे दिया है।
|HLE Glascoat
|सब्सिडियरी Kinam Engineering को 4.2-4.8 करोड़ डॉलर (करीब ₹392-448 करोड़) का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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