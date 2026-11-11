Stocks to Watch: आज इन 10 शेयरों पर रहेगी निवेशकों की कड़ी नजर, जान लीजिए वजह

Stocks to Watch Today: शेयर बाजार में बुधवार को तगड़ी तेजी के आसार हैं। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 107.25 अंक चढ़कर 81,106.65 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 58.25 अंक की मजबूती के साथ 25,044.65 पर क्लोज हुआ था। आज गिफ्ट निफ्टी लगभग 275 अंक यानी 1.10 प्रतिशत की छलांग लगाकर 25,319 के स्तर पर ट्रेड करता दिखा है। इस मजबूत रुझान के बीच कई कंपनियों से जुड़ी अहम कॉर्पोरेट न्यूज भी बाजार की दिशा तय करेंगे।

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ये कंपनियां आज जारी करेंगे Q2 रिजल्ट्स आज टाटा पावर, क्यूपिड, हिंदुस्तान कॉपर और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आज अपने सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित करने जा रहे हैं।

कोचीन शिपयार्ड सरकारी शिपबिल्डिंग कंपनी कोचीन शिपयार्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के वित्तीय आंकड़े जारी कर दिए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का शुद्धॉ मुनाफा करीब आधा कम हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि कंपनी के रेवेन्यू में 12 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके साथ ही मैनेजमेंट ने शेयरधारकों के लिए 3 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है।

कल्याण ज्वेलर्स कल्याण ज्वेलर्स के वित्तीय नतीजे बेहद शानदार रहे हैं। सितंबर तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 63.6 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 427 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी 31.4 प्रतिशत बढ़कर 10,323 करोड़ रुपये रहा।

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MRF MRF का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 17.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 13 प्रतिशत फिसलकर 417 करोड़ रुपये पर आ गया। कंपनी के बोर्ड ने इस तिमाही के लिए 3 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड को अपनी मंजूरी दी है।

IIFL Finance IIFL फाइनेंस ने प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए 6,414.20 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने को मंजूरी दी है। दुनिया की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट फर्म ब्लैकस्टोन इस निवेश का नेतृत्व करेगी। ब्लैकस्टोन अकेले 5,000 करोड़ रुपये का योगदान देगी।

Whirlpool कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी व्हर्लपूल का वित्त वर्ष 2026-27 की सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 39 प्रतिशत घटकर 25 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 41 करोड़ रुपये था।

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Bajaj Finance एनबीएफसी दिग्गज बजाज फाइनेंस ने प्रमोटर ग्रुप को वारंट अलॉटमेंट के फैसले पर मुहर लगा दी है। कंपनी 1,010 रुपये प्रति वारंट के इश्यू प्राइस पर कुल 5,74,25,740 वारंट जारी करेगी।

Coal India मार्केट रेगुलेटरी SEBI ने कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स के प्रस्तावित IPO को अपनी मंजूरी दे दी है।

BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) से राहत भरी अपडेट आई है। तेलंगाना कमर्शियल टैक्स डिपॉर्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 से जुड़े 207.26 करोड़ रुपये के डिमांड ऑर्डर को वापस ले लिया है।

Bank of Baroda सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) में चार अलग-अलग अवधियों के लिए बढ़ोतरी की है। बैंक की ओर से संशोधित की गई यह नई ब्याज दरें 12 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।