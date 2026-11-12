Stocks to Watch: Tata Power, Bajaj Finance और HAL समेत आज इन 14 शेयरों पर रहेगी बाजार की नजर, जानें क्या है बड़ी खबर

Stocks to Watch Today 12 November 2026: शेयर बाजार में बुधवार को तूफानी उछाल के बाद गुरुवार को सुस्त कारोबार के संकेत मिल रहे हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी मामूली गिरावट के साथ कामकाज कर रहा था। इससे पहले, बुधवार को बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 772.75 अंक या 0.95% चढ़कर 81,879.40 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 210.40 अंक या 0.84% मजबूत होकर 25,255.05 के लेवल पर बंद हुआ। इसी बीच, आज के कारोबार में कुछ शेयरों पर निवेशकों की विशेष नजर रहेगी।

आज ये कंपनियां पेश करेंगी Q2 नजर आज हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL), वोडाफोन आइडिया, रेल विकास निगम (RVNL), भारत डायनेमिक्स, आईआरसीटीसी (IRCTC) और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनी दूसरी तिमाही (Q2 2026) के वित्तीय नतीजे जारी करेंगी।

इन शेयरों पर निवेशकों की रहेगी नजर टाटा पावर (Tata Power): दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट मुनाफा सालाना आधार पर 48.6% बढ़कर 1,366 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल 919 करोड़ रुपये था।

क्यूपिड (Cupid): सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 56.2 करोड़ रुपये पहुंच गया। ऑपरेशन से रेवेन्यू भी 84.4 करोड़ से बढ़कर 188 करोड़ रुपये हो गई।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (GRSE): कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 12% बढ़कर 171.97 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

मिश्र धातु निगम (MIDHANI): कंपनी का मुनाफा पिछले साल के 13 करोड़ रुपये के मुकाबले दोगुने से अधिक होकर 28 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

आईटीसी (ITC): कंपनी ने गोल्ड फ्लेक आरएसएफटी (69 मिमी) सिगरेट पैकेट के दाम 10 रुपये बढ़ाकर 135 रुपये कर दिए हैं। इससे पहले फरवरी 2026 में भी इसकी कीमत 95 से बढ़ाकर 125 रुपये की गई थी।

बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance): कंपनी ने संस्थागत निवेशकों से कैपिटल जुटाने के लिए अपना QIP लॉन्च किया है। इसका फ्लोर प्राइस 992.25 रुपये प्रति शेयर तय हुआ है।

अरबिंदो फार्मा (Aurobindo Pharma): अमेरिकी रेगुलेटर (US FDA) ने कंपनी के लैनेट प्लांट के निरीक्षण को OAI कैटेगरी में डाला है, जिससे शेयर पर दबाव रह सकता है।

त्रिवेणी टर्बाइन (Triveni Turbine): दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट मुनाफा 41.6% घटकर 53.3 करोड़ रुपये रह गया है, जो पिछले साल 91.2 करोड़ रुपये था।