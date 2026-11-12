Stocks to Watch: Tata Power, Bajaj Finance और HAL समेत आज इन 14 शेयरों पर रहेगी बाजार की नजर, जानें क्या है बड़ी खबर

Stocks to Watch Today 12 November 2026: शेयर बाजार में बुधवार को तूफानी उछाल के बाद गुरुवार को सुस्त कारोबार के संकेत मिल रहे हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी मामूली गिरावट के साथ कामकाज कर रहा था। इससे पहले, बुधवार को बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 772.75 अंक या 0.95% चढ़कर 81,879.40 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 210.40 अंक या 0.84% मजबूत होकर 25,255.05 के लेवल पर बंद हुआ। इसी बीच, आज के कारोबार में कुछ शेयरों पर निवेशकों की विशेष नजर रहेगी।

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आज ये कंपनियां पेश करेंगी Q2 नजर आज हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL), वोडाफोन आइडिया, रेल विकास निगम (RVNL), भारत डायनेमिक्स, आईआरसीटीसी (IRCTC) और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनी दूसरी तिमाही (Q2 2026) के वित्तीय नतीजे जारी करेंगी।

इन शेयरों पर निवेशकों की रहेगी नजर टाटा पावर (Tata Power): दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट मुनाफा सालाना आधार पर 48.6% बढ़कर 1,366 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल 919 करोड़ रुपये था।

क्यूपिड (Cupid): सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 56.2 करोड़ रुपये पहुंच गया। ऑपरेशन से रेवेन्यू भी 84.4 करोड़ से बढ़कर 188 करोड़ रुपये हो गई।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (GRSE): कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 12% बढ़कर 171.97 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

मिश्र धातु निगम (MIDHANI): कंपनी का मुनाफा पिछले साल के 13 करोड़ रुपये के मुकाबले दोगुने से अधिक होकर 28 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

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आईटीसी (ITC): कंपनी ने गोल्ड फ्लेक आरएसएफटी (69 मिमी) सिगरेट पैकेट के दाम 10 रुपये बढ़ाकर 135 रुपये कर दिए हैं। इससे पहले फरवरी 2026 में भी इसकी कीमत 95 से बढ़ाकर 125 रुपये की गई थी।

बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance): कंपनी ने संस्थागत निवेशकों से कैपिटल जुटाने के लिए अपना QIP लॉन्च किया है। इसका फ्लोर प्राइस 992.25 रुपये प्रति शेयर तय हुआ है।

अरबिंदो फार्मा (Aurobindo Pharma): अमेरिकी रेगुलेटर (US FDA) ने कंपनी के लैनेट प्लांट के निरीक्षण को OAI कैटेगरी में डाला है, जिससे शेयर पर दबाव रह सकता है।

त्रिवेणी टर्बाइन (Triveni Turbine): दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट मुनाफा 41.6% घटकर 53.3 करोड़ रुपये रह गया है, जो पिछले साल 91.2 करोड़ रुपये था।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।