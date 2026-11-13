Stocks to Watch: आज बाजार खुलते ही फोकस में रहेंगे Vodafone Idea, Ola Electric और IRCTC समेत ये 11 शेयर, जानें वजह

Stocks to Watch Today 13 November 2026: भारतीय शेयर बाजार के लिए सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार, 13 नवंबर बेहद अहम रहने वाला है। आज के शुरुआती संकेत बाजार में सुस्ती की ओर इशारा कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 34.50 अंक या 0.12 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 25,266.50 के आसपास कारोबार कर रहा है। ऐसे में सेंसेक्स और निफ्टी 50 में फ्लैट या निगेटिव ओपनिंग हो सकती है।

ये कंपनियां जारी करेंगे रिजल्ट्स आज ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली हैं।

Vodafone Idea वोडाफोन आइडिया का सितंबर तिमाही में नेट लॉस बढ़कर 5,975 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी की ट्रेजरी एसेट्स पर हुए निगेटिव मार्क-टू-मार्केट एडजस्टमेंट ने बैलेंस शीट पर अतिरिक्त दबाव डाला है।

Ola Electric Mobility सितंबर तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपना कंसोलिडेटेड नेट लॉस कम करके 362 करोड़ रुपये कर लिया है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 418 करोड़ रुपये था। कंपनी के ऑपरेशन से रेवेन्यू में सालाना आधार पर 39 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई है। यह 690 करोड़ रुपये से घटकर 421 करोड़ रुपये रह गया है।

IRCTC सरकारी रेलवे कंपनी IRCTC के तिमाही नतीजों ने बाजार को थोड़ा चौंकाया है। दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 22.9 प्रतिशत लुढ़ककर 263.6 करोड़ रुपये रह गया है। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी ने 342 करोड़ रुपये का शानदार मुनाफा दर्ज किया था।

RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने मजबूत प्रदर्शन किया है। सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 8.3 प्रतिशत बढ़कर 249.5 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 230.3 करोड़ रुपये रहा था।

Oil India ऑयल इंडिया के लिए सितंबर तिमाही थोड़ी कमजोर साबित हुई है। तिमाही दर तिमाही आधार पर कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 21.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है और यह 2,259.42 करोड़ रुपये पर आ गया है। इससे पिछली तिमाही में कंपनी ने 2,870.21 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था।

Mahindra & Mahindra वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के लिए अक्टूबर का महीना बेहद शानदार रहा है। कंपनी के मंथली अपडेट के मुताबिक, अक्टूबर में उसका कुल व्हीकल प्रोडक्शन सालाना आधार पर 30.44 प्रतिशत उछलकर 1.24 लाख यूनिट पर पहुंच गया है। पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 94,873 वाहनों का प्रोडक्शन किया था।

Meesho Block Deal ई-कॉमर्स कंपनी मीशो में आज एक बड़ी डील की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक, सॉफ्टबैंक ग्रुप बैक्ड इन्वेस्टमेंट यूनिट 'एसवीएफ II मीरकैट (डीई) एलएलसी' एक ब्लॉक डील के जरिए मीशो में अपनी लगभग 1 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इस बड़े सौदे की कुल कीमत करीब 1,174 करोड़ रुपये आंकी गई है।