Stock to Watch Today 18 Nov: शेयर बाजार में बुधवार, 18 नवंबर को गैप-डाउन ओपनिंग होने की आशंका है। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड करता देखा गया। इससे पहले, मंगलवार को सेंसेक्स 427.40 अंक या 0.52 प्रतिशत उछलकर 82,532.19 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 भी 96.30 अंक या 0.38 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,387.40 के पार बंद हुआ। इसी बीच, कुछ कंपनियां सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिनके शेयरों में उतार-चढ़ाव दिखने की संभावना है। आइए विस्तार से जानते हैं।

इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर Advait Energy Transitions: गुजरात के भरूच सर्कल में दो 220 केवी ट्रांसमिशन लाइनों को अपग्रेड करने के लिए GETCO से टैक्स सहित 130.49 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

Ashoka Buildcon: गुजरात में वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के 35.4 किमी हिस्से का काम पूरा करने के लिए NHAI के 1,465 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी।

GK Energy: सहायक कंपनी अब ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, मेथनॉल, इलेक्ट्रोलाइजर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के कारोबार में उतरेगी।

HCL Technologies: कनाडा और जर्मनी की सरकारों व कंपनियों के लिए सॉवरेन एआई (AI) सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए Cohere के साथ साझेदारी की है।

IIFL Finance: कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल ब्लॉक डील के जरिए करीब 3,454 करोड़ रुपये में 13.25% हिस्सेदारी बेचेगी। इसका फ्लोर प्राइस 611 रुपये है।

Prestige Estates: मुंबई के अंधेरी ईस्ट में 4,500 करोड़ रुपये वैल्यू के कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए एडवेंट कन्वेंशन एंड होटल्स में 50% हिस्सेदारी खरीदी है।

Procter & Gamble Hygiene: टैक्स अधिकारियों से समझौते के बाद 14.3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त टैक्स देनदारी बनी, लेकिन संभावित देनदारियों में 94 करोड़ रुपये की बड़ी राहत मिली।

Signature Global: सहायक कंपनी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रायगढ़ जिले में 194.19 करोड़ रुपये में 474.66 एकड़ जमीन की बोली जीती है।

Tata Group shares: पूर्व ट्रस्टी डेरियस खंबाटा ने वाइस-चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह को पत्र लिखकर टाटा संस की लिस्टिंग पर उनका रुख बदलने पर जवाब मांगा है।