Stock to Watch Today 18 Nov: शेयर बाजार में बुधवार, 18 नवंबर को गैप-डाउन ओपनिंग होने की आशंका है। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड करता देखा गया। इससे पहले, मंगलवार को सेंसेक्स 427.40 अंक या 0.52 प्रतिशत उछलकर 82,532.19 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 भी 96.30 अंक या 0.38 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,387.40 के पार बंद हुआ। इसी बीच, कुछ कंपनियां सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिनके शेयरों में उतार-चढ़ाव दिखने की संभावना है। आइए विस्तार से जानते हैं।

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इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर Advait Energy Transitions: गुजरात के भरूच सर्कल में दो 220 केवी ट्रांसमिशन लाइनों को अपग्रेड करने के लिए GETCO से टैक्स सहित 130.49 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

Ashoka Buildcon: गुजरात में वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के 35.4 किमी हिस्से का काम पूरा करने के लिए NHAI के 1,465 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी।

GK Energy: सहायक कंपनी अब ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, मेथनॉल, इलेक्ट्रोलाइजर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के कारोबार में उतरेगी।

HCL Technologies: कनाडा और जर्मनी की सरकारों व कंपनियों के लिए सॉवरेन एआई (AI) सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए Cohere के साथ साझेदारी की है।

IIFL Finance: कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल ब्लॉक डील के जरिए करीब 3,454 करोड़ रुपये में 13.25% हिस्सेदारी बेचेगी। इसका फ्लोर प्राइस 611 रुपये है।

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Prestige Estates: मुंबई के अंधेरी ईस्ट में 4,500 करोड़ रुपये वैल्यू के कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए एडवेंट कन्वेंशन एंड होटल्स में 50% हिस्सेदारी खरीदी है।

Procter & Gamble Hygiene: टैक्स अधिकारियों से समझौते के बाद 14.3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त टैक्स देनदारी बनी, लेकिन संभावित देनदारियों में 94 करोड़ रुपये की बड़ी राहत मिली।

Signature Global: सहायक कंपनी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रायगढ़ जिले में 194.19 करोड़ रुपये में 474.66 एकड़ जमीन की बोली जीती है।

Tata Group shares: पूर्व ट्रस्टी डेरियस खंबाटा ने वाइस-चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह को पत्र लिखकर टाटा संस की लिस्टिंग पर उनका रुख बदलने पर जवाब मांगा है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।