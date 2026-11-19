Stocks to Watch Today: शेयर बाजार में बुधवार, 18 नवंबर को लगातार दो दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा। वहीं, गुरुवार, 19 नवंबर को भी सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों की शुरुआत भी आज कुछ खास नहीं रही है। निवेशक अमेरिकी बाजार में बीती रात आई गिरावट और एंथ्रोपिक (Anthropic) के रिकॉर्ड तोड़ IPO की कीमतों का आकलन कर रहे हैं। शुरुआती कारोबार में जहां जापान का बाजार मामूली बढ़त के साथ खुला, वहीं कमोडिटी शेयरों में भारी बिकवाली के चलते ऑस्ट्रेलियाई बाजार नीचे फिसल गए। बीते कल सेंसेक्स 500.38 अंक या 0.61 प्रतिशत फिसलकर 82,031.81 के लेवल पर बंद हुआ था। इंट्राडे में यह 751.72 अंक तक टूटकर 81,780.47 के निचले लेवल पर पहुंच गया था। वहीं, निफ्टी 50 भी 159.45 अंक गिरकर 25,227.95 के लेवल पर बंद हुआ। इसी बीच, आज कुछ चुनिंदा शेयरों पर निवेशकों की पैनी नजर रहने वाली है।

Aavas Financiers: आवास फाइनेंसियर्स के बोर्ड ने अपनी प्राइम लेंडिंग रेट (PLR) में 20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब यह दर बढ़कर 17.90% हो जाएगी, जो 4 दिसंबर से लागू होगी।

Aye Finance: इस नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 325 करोड़ रुपये तक जुटाने का फैसला किया है।

Bank of Maharashtra: बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी ओवरनाइट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) को तुरंत प्रभाव से 80 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 7.75% कर दिया है। इसके अलावा, एक महीने की MCLR 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 8.30% और तीन महीने की दर 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 8.60% हो गई है। वहीं, छह महीने की MCLR को 8.65% से बढ़ाकर 8.85% कर दिया गया है।

Bharat Forge: भारत फोर्ज ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड (KSSL) में राइट्स इश्यू के जरिए 291 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

Coal India: सरकारी कंपनी कोल इंडिया के शेयर आज खास फोकस में रहेंगे। इसकी सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (Mahanadi Coalfields Ltd) का पब्लिक इश्यू (IPO) आज गुरुवार, 19 नवंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है।

Dalmia Bharat: डालमिया भारत के बोर्ड की बैठक 23 नवंबर 2026 को होने जा रही है। इस बैठक में कंपनी अपने फुली पेड-अप इक्विटी शेयरों के बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेगी।

Jio Financial Services: जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैकरॉक (BlackRock) ने अपने 50:50 जॉइंट वेंचर, जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में 123-123 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

LT Foods: LT फूड्स की अमेरिकी सहायक कंपनी एलटी फूड्स अमेरिकाज ने एमके फूड्स होल्डिंग्स (MK Foods Holdings) की 100% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है।

National Aluminium Company: नालको ने एल्युमिना उत्पादन के बाई-प्रोडक्ट रेड मड (Red Mud) से स्कैंडियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज को निकालने की संभावनाएं तलाशने के लिए RUSAL के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

PhysicsWallah: एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला ने वित्त वर्ष 2030 तक अपना रेवेन्यू बढ़ाकर 9,000 से 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जो वित्त वर्ष 2026 में 3,900 करोड़ रुपये था।

Sky Gold & Diamonds: स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स के बोर्ड और शेयरधारकों ने एक असाधारण आम बैठक में पब्लिक या प्राइवेट ऑफरिंग के जरिए 1,800 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

South Indian Bank: साउथ इंडियन बैंक ने सभी अवधियों के लिए अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) में 5 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। नई दरें शुक्रवार, 20 नवंबर से लागू होंगी, जिसके बाद बैंक की MCLR 8.25% से 9.55% के बीच रहेगी।

Supreme Petrochem: सुप्रीम पेट्रोकेम के मुंबई स्थित कार्यालय में बुधवार को जीएसटी (GST) विभाग ने जांच की।