Stocks to Watch Today: आज Infosys, कोटक बैंक और Paytm समेत इन शेयरों पर रखें नजर, इन वजहों से देखने को मिल सकती है हलचल

Stocks to Watch Today 26 October 2026: शेयर बाजार में आज भी दबाव बने रहने का संकेत मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में कामकाज कर रहा है, जबकि एशियाई बाजार भी कमजोरी के साथ कारोबार करते देखे गए। दरअसल, कच्चा तेल की ऊंची कीमतें, फेडरल रिजर्व की तरफ से इस सप्ताह ब्याज दरों पर आने वाले फैसले से पहले निवेशक सतर्कता दिखा रहे हैं। इससे पहले, शुक्रवार को सेंसेक्स 125.56 अंक या 0.17% गिरकर 73,123.83 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 87.65 अंक या 0.39% टूटकर 22,600 के लेवल पर आ गया।

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आज इन कंपनियों के आएंगे रिजल्ट्स शेयर बाजार में इस समय अर्निंग सीजन चल रहा है। इसी क्रम में आज कुछ प्रमुख कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पेश किए जाएंगे। इसमें Paytm, ITC Hotels, एथर एनर्जी, नजारा टेक्नोलॉजीज और आरईसी शामिल हैं।

इन्फोसिस इन्फोसिस ने सितंबर 2026 तिमाही के लिए मिक्स-अप रिजल्ट्स पेश किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 6% बढ़कर 7,823 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 7,364 करोड़ रुपये था। चिंता की बात यह है कि कंपनी ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान को घटाकर 1 से 2% कर दिया है, जो पहले 1.5 से 3% आंका गया था।

कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर बैक कोटक महिंद्रा बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में दमदार प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट की गई तिमाही के दौरान बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 29.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 4212 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान नेट इंट्रेस्ट इनकम (NII) 15.7 प्रतिशत बढ़कर 8,459 करोड़ रुपये हो गया।

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टॉरेंट फार्मा टॉरेंट फार्मा के ने सिंतबर 2026 तिमाही में सालाना आधार पर रेवेन्यू में 50.8 प्रतिशत का जोरदार उछाल दर्ज किया, जो 4979 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। दूसरी तरफ, कॉस्ट और अन्य खर्चों के दबाव के चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 9.6 फीसदी गिरकर 534 करोड़ रुपये हो गया।

डॉ. रेड्डीज दिग्गज फार्मा कंपनी डॉ. रेड्डीज ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कमजोर नतीजे पेश किए हैं। सितंबर 2026 में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.5 प्रतिशत की सुस्ती के साथ 8671 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। वहीं, नेट प्रॉफिट में 36 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है और यह 913.4 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

SBI Funds Management SBI फंड्स मैनेजमेंट के रेवेन्यू में तिमाही आधार पर 3.4% की मामूली बढ़त देखी गई। यह 1,193 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछली तिमाही के मुकाबले 20.3% गिरकर 701.2 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

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Netweb Technologies नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने तिमाही आधार पर मजबूत आंकड़ें पेश किए हैं। । कंपनी का कुल रेवेन्यू पिछली तिमाही के 819 करोड़ रुपये से 61.5% उछलकर 1,323 करोड़ रुपये हो गया।

Bank Of India पब्लिक सेक्टर के लेंडर बैंक ऑफ इंडिया ने दूसरी तिमाही में शानदार वित्तीय नतीजे दर्ज किए हैं। बैंक का नेट प्रॉफिट 25.3% की बढ़त के साथ 3,202 करोड़ रुपय पर पहुंच गया। इस दौरान बैंक की नेट इंट्रेस्ट इनकम (NII) भी सालाना आधार पर 18.5% बढ़कर 7,007 करोड़ रुपये रही।

इनपर भी रहेगी नजर इनके अलावा, कोफोर्ज, भारत पेट्रोलियम (BPCL) और यस बैंक (Yes Bank) के शेयरों पर भी फोकस रहेगा।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।