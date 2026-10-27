Stocks to Watch Today: Paytm से लेकर Tata Consumer तक इन शेयरों में दिख सकता है एक्शन, जान लीजिए अपडेट

Stocks to Watch Today 27 October 2026: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 26 अक्टूबर को हरे निशान में कामकाज की समाप्ति हुई। इससे पहले लगातार चार ट्रेडिंग सेशन तक बाजार गिरा था। बीते कल बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 483 अंक उछलकर 73,600 के पार बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी 153 अंकों की बढ़त हासिल करते हुए 22,753.20 के लेवल पर क्लोजिंग दी। वहीं, आज के कारोबार के लिए मिक्स-अप ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह एशियाई बाजार हरे निशान में कामकाज करते देखे गए, लेकिन गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। इसी बीच, आज कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयर निवेशकों के रडार पर रहने वाले हैं।

आज इन कंपनियों के आएंगे वित्तीय परिणाम शेयर बाजार में मंगलवार, 27 अक्टूबर को लार्सन एंड टुब्रो (L&T), मारुति सुजुकी इंडिया, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, सिप्ला, इंडस टावर्स, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) और वारी एनर्जीज जैसी प्रमुख कंपनियां अपने तिमाही परिणाम पेश करेंगी।

पेटीएम फिनटेक कंपनी Paytm की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्यूनिकेशंस ने अपना वित्तीय परिणाम घोषित कर दिया है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 976 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 करोड़ रुपये था, वह 226 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। रेवेन्यू में भी 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 2648 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया।

Tata Consumer टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 17.6 प्रतिशत बढ़कर 467 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 397 करोड़ रुपये था। कंपनी की कुल कमाई 14 प्रतिशत बढ़कर 5,661 करोड़ रुपये हो गई।

REC आरईसी (REC) के नेट प्रॉफिट में 21.2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 3,478 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 3.50 रुपये का दूसरा अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

DCM Shriram डीसीएम श्रीराम का नेट प्रॉफिट 34.09 प्रतिशत घटकर 105 करोड़ रुपये रह गया, हालांकि रेवेन्यू 21 प्रतिशत बढ़कर 4,151 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

Dalmia Bharat सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी डालमिया भारत ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 205 करोड़ रुये का नेट घटा दर्ज किया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 239 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

Bank of Maharashtra बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सितंबर 2026 तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। बैंक के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 41.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। यह 2,310 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।