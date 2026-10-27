Stocks to Watch Today: Paytm से लेकर Tata Consumer तक इन शेयरों में दिख सकता है एक्शन, जान लीजिए अपडेट

Stocks to Watch Today 27 October 2026: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 26 अक्टूबर को हरे निशान में कामकाज की समाप्ति हुई। इससे पहले लगातार चार ट्रेडिंग सेशन तक बाजार गिरा था। बीते कल बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 483 अंक उछलकर 73,600 के पार बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी 153 अंकों की बढ़त हासिल करते हुए 22,753.20 के लेवल पर क्लोजिंग दी। वहीं, आज के कारोबार के लिए मिक्स-अप ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह एशियाई बाजार हरे निशान में कामकाज करते देखे गए, लेकिन गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। इसी बीच, आज कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयर निवेशकों के रडार पर रहने वाले हैं।

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आज इन कंपनियों के आएंगे वित्तीय परिणाम शेयर बाजार में मंगलवार, 27 अक्टूबर को लार्सन एंड टुब्रो (L&T), मारुति सुजुकी इंडिया, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, सिप्ला, इंडस टावर्स, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) और वारी एनर्जीज जैसी प्रमुख कंपनियां अपने तिमाही परिणाम पेश करेंगी।

पेटीएम फिनटेक कंपनी Paytm की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्यूनिकेशंस ने अपना वित्तीय परिणाम घोषित कर दिया है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 976 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 करोड़ रुपये था, वह 226 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। रेवेन्यू में भी 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 2648 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया।

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Tata Consumer टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 17.6 प्रतिशत बढ़कर 467 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 397 करोड़ रुपये था। कंपनी की कुल कमाई 14 प्रतिशत बढ़कर 5,661 करोड़ रुपये हो गई।

REC आरईसी (REC) के नेट प्रॉफिट में 21.2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 3,478 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 3.50 रुपये का दूसरा अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

DCM Shriram डीसीएम श्रीराम का नेट प्रॉफिट 34.09 प्रतिशत घटकर 105 करोड़ रुपये रह गया, हालांकि रेवेन्यू 21 प्रतिशत बढ़कर 4,151 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

Dalmia Bharat सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी डालमिया भारत ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 205 करोड़ रुये का नेट घटा दर्ज किया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 239 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

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Bank of Maharashtra बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सितंबर 2026 तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। बैंक के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 41.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। यह 2,310 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।