Stocks to Watch Today: Nykaa और BSE, Swiggy-HDFC Bank कमाई के दम पर चमके, इन 10 शेयरों पर रहेगी नजर

Stocks to Watch Today: शेयर बाजार में आज यानी गुरुवार, 5 नवंबर को जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। बाजार में अर्निंग सीजन अपने पीक पर है और कई दिग्गज कंपनियों ने अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स पेश कर दिया है। जहां कई कंपनियों के मुनाफे में डबल और ट्रिपल डिजिट का उछाल दर्ज किया गया है, वहीं कुछ सरकारी कंपनियों की कमाई पर बढ़ते खर्चों का दबाव भी दिखा है। इसके अलावा बैंक, हॉस्पिटैलिटी और क्विक-कॉमर्स सेक्टर से जुड़े बड़े फैसलों की वजह से ये शेयर रडार पर रहेंगे।

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) के निवेशकों के लिए यह तिमाही थोड़ी सुस्त साबित हुई है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2 प्रतिशत घटकर 7,681.51 करोड़ रुपये रह गया।

Nykaa नायका ने शानदार वित्तीय नतीजे दर्ज किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट तीन गुना से अधिक बढ़कर 101 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,006 करोड़ रुपये रहा।

BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 45 प्रतिशत बढ़कर 807.52 करोड़ रुपये हो गया। वहीं रेवेन्यू 34 प्रतिशत बढ़कर 1,432.66 करोड़ रुपये दर्ज की गई।

Physicswallah Physicswallah का नेट प्रॉफिट पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 70 करोड़ रुपये से दोगुना होकर 143.63 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस अवधि में रेवेन्यू 18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,242.26 करोड़ रुपये रहा।

Aurobindo Pharma फार्मा दिग्गज अरबिंदो फार्मा ने अब तक का सबसे अधिक 10,263 करोड़ रुपये का तिमाही रेवेन्यू दर्ज किया है, जिसमें 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। कंपनी का नेट प्रॉफिट 32.5 प्रतिशत बढ़कर 1,123.84 करोड़ रुपये रहा।

HUDCO आवास एवं शहरी विकास निगम (HUDCO) ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। सितंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 28 प्रतिशत बढ़कर 911 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि इस दौरान कुल आय 4,051 करोड़ रुपये दर्ज की गई।

Dabur डाबर इंडिया का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 498.57 करोड़ रुपये रहा। वहीं कुल रेवेन्यू 11.64 प्रतिशत सुधरकर 3,563.07 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

NHPC एनएचपीसी (NHPC) के मुनाफे में जोरदार मजबूती आई है। सितंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 36 प्रतिशत बढ़कर 1,657.57 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 1,219.28 करोड़ रुपये था।

Exide Industries एक्साइड इंडस्ट्रीज ने बाजार को अपने शानदार नतीजों से चौंका दिया है। कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 75 प्रतिशत उछलकर 386 करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही रेवेन्यू 20.3 प्रतिशत बढ़कर 5,026 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

Lenskart आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट ने लगातार अपनी मजबूत वित्तीय पकड़ बनाए रखी है। दूसरी तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ दोगुना होकर 232.45 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। कंपनी का रेवेन्यू 35.72 प्रतिशत बढ़कर 2,845.03 करोड़ रुपये रहा।