Stocks to Watch Today: जियो प्लेटफॉर्म्स से JSW एनर्जी, वेदांता… इन शेयरों में रहेगा फोकस, देखें पूरी लिस्ट

Stocks to Watch Today: इन दिनों कई कंपनियां अपनी तिमाही नतीजे जारी कर रही है। नतीजों के इस दौर में जिन कंपनियों के नतीजे शानदार आए हैं, उन कंपनियों के शेयर फोकस में बने हुए हैं। गुरुवार, 29 अक्टूबर को निवेशकों की नजर उन कंपनियों पर रहेगी, जिन्होंने जुलाई-सितंबर तिमाही में मुनाफे और आय में बढ़त दर्ज की है।

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इनमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टीवीएस मोटर, वेदांता और बंधन बैंक शामिल हैं। इसके अलावा, शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों का कारोबार भी अहम रहेगा।

JSW एनर्जी JSW एनर्जी के शेयर चर्चा में रह सकते हैं। इसकी वजह ये है कि कंपनी ने Q2FY27 के नतीजे जारी किए हैं। पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले इसका नेट प्रॉफिट लगभग 50 फीसदी बढ़कर 1,056.4 करोड़ रुपये हो गया है। बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई। ऑपरेशन से मिला रेवेन्यू 23% बढ़कर 6,368.5 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का EBITDA लगभग 21% बढ़कर 3,617.6 करोड़ रुपये हो गया।

TVS मोटर कंपनी TVS मोटर कंपनी के शेयर भी चर्चा में रह सकते हैं। इसकी वजह ये है कि नतीजों के बाद इसके तिमाही आंकड़ों में बड़ी उछाल देखने को मिली है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट (जिसमें पैरेंट कंपनी और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों का मुनाफा शामिल होता है) लगभग 52% बढ़कर 1,377 करोड़ रुपये हो गया है, जो एक साल पहले 904 करोड़ रुपये था। कंपनी का रेवेन्यू लगभग 44% बढ़कर 17,103 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 11,905 करोड़ रुपये था। EBITDA 47% बढ़कर 2,219 करोड़ रुपये हो गया है।

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जियो प्लेटफॉर्म्स ज्यादातर निवेशकों की निगाहें जियो प्लेटफॉर्म्स पर टिकी हो सकती हैं। इस कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार में एंट्री की है। निवेशक यह देख रहे हैं कि आगे चलकर इसके शेयरों में किस तरह का कारोबार होता है। ऐसे में कंपनी के शेयर सुर्खियों में बने रहेंगे। कंपनी के शेयर 1,119 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जारी किए गए थे। जब कारोबार शुरू हुआ, तो ये 1,358 रुपये पर खुले, जो कि इश्यू प्राइस से लगभग 21% ज्यादा है। यह शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों पर 1,419 रुपये के भाव पर बंद हुआ।

वेदांता 30 सितंबर, 2026 को खत्म तिमाही में मुनाफे में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद वेदांता के शेयरों पर सबकी नजर बनी रह सकती है। वेदांता का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एक साल पहले के 3,479 करोड़ रुपये से लगभग 78% बढ़कर 6,202 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसका रेवेन्यू 57.5% उछलकर 26,356 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

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वेदांता एल्युमीनियम एल्युमीनियम कंपनी, वेदांता एल्युमीनियम मेटल ने भी शानदार मुनाफा दर्ज किया है। इसका नेट प्रॉफिट दोगुने से भी ज्यादा होकर, 2,373 करोड़ रुपये से लगभग 118% बढ़कर 5,167 करोड़ रुपये हो गया। इसका राजस्व 40% बढ़कर 22,324 करोड़ रुपये हो गया।

बंधन बैंक बंधन बैंक के शेयरों पर नजर रह सकती है, क्योंकि जुलाई-सितंबर तिमाही में इसका मुनाफा पिछले साल के मुकाबले पांच गुना से भी ज्यादा रहा। बैंक ने 622 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह सिर्फ 112 करोड़ रुपये था।

मीशो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने सितंबर में समाप्त तिमाही में नेट मर्चेंडाइज वैल्यू (NMV) में सालाना आधार पर 23% की बढो़तरी हुई है। यह बढ़कर ₹12,911 करोड़ हो गई। इस तिमाही में कंपनी का नेट लॉस सालाना आधार पर लगभग 68% घटकर ₹132 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹411 करोड़ था। कंपनी ने तिमाही के दौरान ₹345 करोड़ का फ्री कैश फ्लो हासिल किया, जो पिछली तिमाही के ₹226 करोड़ के कैश आउटफ्लो (नकद निकासी) के बिल्कुल उल्टा है। कंपनी ने इसका श्रेय 'सीजनल वर्किंग कैपिटल' से मिलने वाले फायदों को दिया है। 30 सितंबर, 2026 तक मीशो के पास ₹7,048 करोड़ का कैश बैलेंस मौजूद था।

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फोर्स मोटर्स वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में फोर्स मोटर्स का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 16.2% गिर गया। यह घटकर ₹294 करोड़ रह गया है। पिछले साल की इसी अवधि में यह ₹351 करोड़ था। ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 40.6% बढ़कर ₹2,925 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹2,081 करोड़ था। EBITDA सालाना आधार पर 19.9% ​​बढ़कर ₹362 करोड़ से ₹434 करोड़ हो गया। EBITDA मार्जिन 260 बेसिस पॉइंट्स घटकर 14.8% रह गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 17.4% था।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।